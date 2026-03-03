Стальные бункеры-укрытия от Метинвеста Ахметова планируют вывести на международный рынок

Сейчас укрытия устанавливают на всех направлениях активных боевых действий - от Харькова до Херсона.

Группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова планирует масштабировать производство стальных укрытий и выйти с этой продукцией на международный рынок. Об этом сообщил операционный директор компании Александр Мироненко во время конференции "Война '26: люди против машин" от издания "Украинская правда", которая собрала военных, аналитиков, представителей оборонной индустрии, бизнеса и медиа.

Участники обсудили сочетание человеческого потенциала и технологий в военных условиях, наращивание производства вооружения и поддержку мотивации общества на пятом году полномасштабной войны.

Во время мероприятия состоялась выставка продукции украинских производителей для Сил обороны. Среди дронов, роботизированных комплексов и бронетехники компания представила стальную подземную "укрытие" для военных, которую могли осмотреть все желающие.

По словам Мироненко, история создания укрытий началась 24 февраля 2022 года, когда компания искала решение для укрепления Запорожья. Базовая конструкция из волнистой стали была доработана в соответствии с требованиями военных - увеличен диаметр и длина, усилены защитные характеристики.

Сейчас укрытия устанавливают на всех направлениях активных боевых действий - от Харькова до Херсона. На их основе построены два подземных госпиталя на Запорожском и Донецком направлениях, а также несколько десятков командных пунктов.

В компании отмечают, что для кратного увеличения производства необходим прогнозируемый государственный заказ на 3-6 лет. Это позволит планировать объемы, инвестировать в производственные мощности и создавать новые рабочие места.

"Мы сотрудничаем с профильными министерствами, чтобы получить четкие графики и параметры заказов. Также ведем переговоры с потенциальными иностранными партнерами по масштабированию производства и выходу на внешние рынки", - отметил Мироненко.

В целом в рамках "Стального фронта Рината Ахметова" в ВСУ уже поставлено около 900 укрытий.

