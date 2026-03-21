Словакия может заблокировать кредит ЕС на 90 млрд евро для Украины, - Фицо

Фицо заявил, что Виктор Орбан "политически прав", блокируя принятие кредита ЕС для Украины.

Словакия может присоединиться к блокированию кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью Aktuality.

По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поступает правильно, блокируя принятие кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро, аргументируя это остановкой поставок российской нефти через трубопровод "Дружба".

"Виктор Орбан политически прав. Зеленский не может управлять Европейским Союзом", - сказал Фицо.

Премьер Словакии подчеркнул, что в будущем может возникнуть ситуация, когда его страна также заблокирует кредит, но не уточнил, при каких обстоятельствах это может произойти.

Также Фицо заявил, что остановка работы нефтепровода "Дружба" якобы вызвана исключительно политическими причинами и ненавистью к РФ. Он заверил, что российская нефть якобы укрепит энергетическую безопасность Европы.

Украина так или иначе получит кредит ЕС

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 90 миллиардов евро будут предоставлены Украины "тем или иным образом", несмотря на то, что Венгрия блокирует принятие кредита.

Фон дер Ляйен напомнила, что в декабре 2025 года на заседании Европейского совета было принято решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, и тогда было только одно условие - три страны не будут участвовать в предоставлении кредита.

