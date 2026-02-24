В РФ Павла Дурова подозревают в содействии терроризму: в Кремле прокомментировали

Песков заявил, что со стороны Telegram фиксируется большое количество нарушений и контента, потенциально опасного для России.

Российские правоохранительные органы расследуют действия основателя Telegram Павла Дурова в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ), сообщили "Российская газета" и "Комсомольская правда" со ссылкой на материалы ФСБ.

В статьях утверждается, что в условиях войны Telegram "стал главным инструментом спецслужб стран НАТО и "киевского режима".

"Иллюзия анонимности привела в мессенджер армии радикалов, наркоманов, убийц и террористов, что стало формировать угрозы нашему обществу", - подчеркнула РГ.

По данным изданий, с начала полномасштабной войны в Украине в России было зарегистрировано более 153 тыс. преступлений с использованием мессенджера, из которых 33 тыс. - диверсионно-террористические и экстремистские, включая организацию взрывов, поджогов военкоматов и убийств.

В частности, в результате терактов, которые координировались через Telegram, погибли девять высокопоставленных военнослужащих, в том числе генерал-лейтенанты Игорь Кириллов, Ярослав Москалик и Фанил Сарваров. Кроме того, мессенджер был задействован в организации теракта в "Крокус Сити Холле" и при убийстве Дарьи Дугиной, говорится в статьях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со стороны Telegram фиксируется большое количество нарушений и контента, потенциально опасного для России:

"Фиксируется большое количество нарушений и нежелание администрации Telegram сотрудничать с нашими властями. Фиксируется большое количество контента, которое потенциально может представлять опасность для нашей страны. И на основе этого соответствующие наши органы принимают те меры, которые считают целесообразными".

Пескова попросили прокомментировать публикации СМИ, согласно которым действия Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности.

"Мы, конечно же, знакомы с этими публикациями. Они были подготовлены по материалам Федеральной службы безопасности, которая выполняет свои функции", - сказал он.

У Пескова также поинтересовались, считают ли в Кремле, что Telegram действительно нужно заблокировать.

"Кремль не полномочен принимать решения о целесообразности или нецелесообразности блокировки мессенджеров. Это не входит в функцию Кремля. Это входит в функции соответствующих ведомств, которые выполняют ту работу, которую они должны выполнять", - добавил он.

Блокировка Telegram в РФ

Ранее сообщалось, что популярный мессенджер Telegram будет полностью заблокирован в России с 1 апреля. Блокировка будет "тотальной" по аналогии с Instagram и Facebook. Приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

