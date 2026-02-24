Из-за энергетических проблем экономика Украины переживает худший кризис со времен войны, - Reuters

Промышленность находится под значительным давлением и несет убытки, что будет провоцировать инфляцию.

Экономика Украины переживает самый тяжелый период с момента полномасштабного вторжения России. Враг нанес масштабные разрушения энергосистеме страны, из-за чего компании вынуждены сокращать производство и налоговые отчисления в госбюджет.

Агентство Reuters пишет, что кризис охватил все отрасли украинской промышленности – от сталелитейных заводов до горнодобывающих, цементных и пищевых компаний.

За первый год войны ВВП Украины сократился почти на треть. Несмотря на скромный рост в последующие годы, он остается намного меньше, чем до вторжения, и сильно зависит от государственных расходов. Почти 6 миллионов человек покинули Украину, а более 3 миллионов перемещены в пределах ее границ. Суммарно это составляет более пятой части довоенного населения.

В феврале ежемесячный индекс восстановления деловой активности Института экономических исследований в Киеве стал отрицательным впервые с 2023 года. Он сравнивает количество компаний, сообщающих об ухудшении или улучшении состояния бизнеса по сравнению с прошлым годом.

Сколько стоит Украине энергетический кризис

Ситуация в энергетике резко ухудшилась за последние месяцы, говорит экономист Центра экономических исследований Наталья Колесниченко. По ее оценкам, спрос на энергию в январе и феврале превысил предложение на 30%.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил 12 февраля, что, несмотря на повышение температуры, пиковый спрос на электроэнергию достиг 16,4 ГВт. Это значительно превышает 12,3 ГВт, которые Украина способна производить. Страна импортирует почти 2 ГВт в часы пик.

Предприятиям приходится бороться со снижением производства, ростом затрат, нарушением цепочек поставок и увеличением сроков доставки. Все это влияет на конкурентоспособность и приведет к росту инфляции, которая уже составляет около 7%, говорят источники Reuters.

По данным премьер-министра Юлии Свириденко, энергетический кризис обошелся государственному бюджету в около 12 миллиардов гривень таможенных и налоговых поступлений только в январе.

Скачок уровня долга Украины почти до 100% валового внутреннего продукта – несмотря на две реструктуризации – смутил некоторых инвесторов. На прошлой неделе, когда мирные переговоры в Женеве, казалось, зашли в тупик, цена украинских облигаций снизилась.

Предприятия инвестировали миллионы гривень в резервные источники питания – от генераторов до аккумуляторов, солнечных панелей и газа. Однако недавний опрос Европейской бизнес-ассоциации показал, что перебои в работе осложнили жизнь четырех из пяти бизнесов. Половина сократила производство, а 61% жаловались на рост расходов.

Состояние энергосистемы Украины – последние новости

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления энергетики Украины в ближайшие десять лет понадобится 90,6 млрд долларов, из которых только на быстрое восстановление системы в этом году потребуется 4,9 млрд долл.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает прекратить поставки электроэнергии Украине из-за перебоев с поставками российской нефти по магистрали "Дружба".

