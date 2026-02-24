Три знака Зодиака входят в 'белую полосу': их ждет новая жизнь

Появится редкий шанс раскрыться по-настоящему.

С 24 февраля 2026 года для трёх знаков Зодиака наступает период заметных перемен к лучшему. Ретроградный Юпитер помогает осознать простую истину: прежние схемы больше не дают результата, и пора перестать пытаться оживить то, что уже исчерпало себя, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Юпитер традиционно связывают с ростом, расширением горизонтов и силой убеждений. Это планета шансов и внутреннего потенциала. В фазе ретроградности её энергия не исчезает, а словно замедляется, давая нам возможность глубже понять происходящее и принять новые перспективы.

Во вторник у некоторых знаков появляется редкий шанс раскрыться по-настоящему. Они начинают видеть, какой мощный фундамент уже заложен в их жизни. Лунный транзит усиливает стремление действовать иначе – смело, нестандартно, по-новому. Это время побед и личного роста.

Рак

Раки почувствуют облегчение, потому что наконец решатся поставить точку там, где давно нужно было это сделать. Больше нет желания следовать плану, который приносит лишь разочарование. Вы осознали, что держаться за прошлое – значит продолжать причинять себе боль.

Скорее всего, речь идёт о затянувшейся эмоциональной истории, которую вы признали нездоровой. И это важный шаг. Юпитер словно открывает перед вами двери в мир свежих возможностей и новых сценариев.

24 февраля вы сможете превратить накопленный опыт в прочную основу для будущего. Ваш путь – через осознание и развитие. И теперь вы действительно начинаете подниматься вверх.

Лев

Львам казалось, что всё идёт совсем не по плану. Но именно в этот момент ретроградный Юпитер приносит неожиданный поворот. Вместо тупика вы получаете шанс взглянуть на ситуацию иначе.

Вы были близки к тому, чтобы опустить руки. Однако теперь понимаете: дело не в обстоятельствах, а в угле зрения. 24 февраля становится днём внутреннего перелома. Вы не сдаётесь – вы трансформируетесь.

Стоит лишь слегка скорректировать своё восприятие старой проблемы, и многое начнёт складываться в вашу пользу. Новый взгляд придаёт уверенности и делает вас гораздо сильнее. Всё начинает работать на вас.

Рыбы

Для Рыб ретроградный Юпитер становится временем прозрения. Появляется ощущение, что внутренняя правда, которую вы давно чувствовали, наконец подтверждается. Вы перестаёте сомневаться в собственных решениях и больше не позволяете чужим мнениям сбивать вас с курса.

Энергия Юпитера помогает выйти за пределы прежних ошибок. В этот период вы отпускаете чувство вины и разрешаете себе двигаться дальше. Самоподдержка становится ключом к переменам.

Вы осознаёте, что постоянная критика себя лишь тормозит развитие. Отказавшись от самосаботажа и связей с прошлым, вы открываете пространство для глубоких и позитивных изменений. И жизнь действительно начинает выравниваться.

