Дорогой, но привлекательный: назван самый популярный в мире статусный автомобиль

Особой популярностью у состоятельных покупателей пользуются автомобили немецких брендов.

В 2025 году самым популярным в мире автомобилем бизнес-класса стала BMW 5 Серии. За весь год модель продемонстрировала рост на 26,2% и обеспечила себе долю рынка в 14,4%, сообщает Focus2Move.

Победитель был вполне ожидаем, ведь BMW 5 Серии считается "эталонным" бизнес-седаном, который сочетает спортивную управляемость, высокий уровень комфорта, передовые технологии и мощные двигатели.

Этот автомобиль пользуется огромной популярностью в Украине, несмотря на "кусающуюся" цену (справедливости ради, все авто бизнес-класса - недешевое удовольствие). В Украине новый BMW 5 Серии можно приобрести по цене около 2,8 млн гривень.

Второе место в рейтинге занял автомобиль Audi A6, доля которого составляет 13,6%. На третьей позиции оказался Mercedes-Benz E-Класс с долей 13%.

ТОП-10 самых популярных моделей бизнес-класса:

BMW 5 Серии. Audi A6. Mercedes-Benz E-Класс. BYD Han. Toyota Crown. Хюндай Grandeur. Hongqi E-QM5. Chery Fulvin A9. Genesis G80. BMW 7 Серии.

Несмотря на сокращение объемов реализации, по итогам 2025 года Tesla Model Y сохранил лидерство среди кроссоверов. Это еще раз подтвердило, что бренд Tesla имеет преданную аудиторию по всему миру. Второе место в рейтинге заняла проверенная временем Toyota RAV4. На третьем оказалась Honda CR-V.

Также сообщалось, что по итогам 2025 года рейтинг самых продаваемых автомобилей в Европе возглавил Renault Clio. Второе место занял Dacia Sandero, а третье место досталось компактному кроссоверу Volkswagen T-Roc.

