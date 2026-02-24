Дорогой, но привлекательный: назван самый популярный в мире статусный автомобиль

В 2025 году самым популярным в мире автомобилем бизнес-класса стала BMW 5 Серии. За весь год модель продемонстрировала рост на 26,2% и обеспечила себе долю рынка в 14,4%, сообщает Focus2Move.
Победитель был вполне ожидаем, ведь BMW 5 Серии считается "эталонным" бизнес-седаном, который сочетает спортивную управляемость, высокий уровень комфорта, передовые технологии и мощные двигатели.
Этот автомобиль пользуется огромной популярностью в Украине, несмотря на "кусающуюся" цену (справедливости ради, все авто бизнес-класса - недешевое удовольствие). В Украине новый BMW 5 Серии можно приобрести по цене около 2,8 млн гривень.
Второе место в рейтинге занял автомобиль Audi A6, доля которого составляет 13,6%. На третьей позиции оказался Mercedes-Benz E-Класс с долей 13%.
ТОП-10 самых популярных моделей бизнес-класса:
- BMW 5 Серии.
- Audi A6.
- Mercedes-Benz E-Класс.
- BYD Han.
- Toyota Crown.
- Хюндай Grandeur.
- Hongqi E-QM5.
- Chery Fulvin A9.
- Genesis G80.
- BMW 7 Серии.
Мировой авторынок – последние новости
Несмотря на сокращение объемов реализации, по итогам 2025 года Tesla Model Y сохранил лидерство среди кроссоверов. Это еще раз подтвердило, что бренд Tesla имеет преданную аудиторию по всему миру. Второе место в рейтинге заняла проверенная временем Toyota RAV4. На третьем оказалась Honda CR-V.
Также сообщалось, что по итогам 2025 года рейтинг самых продаваемых автомобилей в Европе возглавил Renault Clio. Второе место занял Dacia Sandero, а третье место досталось компактному кроссоверу Volkswagen T-Roc.