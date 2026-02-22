Не Венгрия: в ОП сказали, кто блокирует принятие 20-го пакета санкций против России

По словам Власюка, еще в январе складывалось впечатление, что все страны Европы согласны с введением нового санкционного пакета.

В Европейском Союзе до сих пор не могут принять 20-й пакет санкций против России. Причина – в сопротивлении Греции и Мальты.

Такое заявление сделал уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телеканала "Мы – Украина". По его словам, там выступают против запрета на услуги по перевозке нефти и нефтепродуктов российского производства.

Отмечается, что еще в январе складывалось впечатление, что все страны Европы согласны с введением нового санкционного пакета.

Видео дня

"Сейчас Греция и Мальта решили поиграть в политические игры и не хотят отпускать этот пакет с этим положением. Эти положения являются принципиальными, потому что до конца этого года они лишат Россию минимум 17 млрд долларов дохода от нефти, а для них сейчас это, по сути, разница между тем, чтобы иметь хотя бы какую-то прибыль, сбалансированную с расходами на нефть, или вообще уйти в полный минус", – подчеркнул Власюк.

Санкции против России

19 февраля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил действие санкций против России, наложенных еще администрацией Джо Байдена за вторжение РФ в Украину. В целом новый указ продлевает действие санкций от 2014, 2018 и 2022 годов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых санкциях против России. Под ограничения попали производители ракет и дронов, а также финансовый сектор страны-оккупанта.

Вас также могут заинтересовать новости: