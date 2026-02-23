Евросоюз принял важное решение о санкциях против России

Оно вступит в силу 24 февраля 2026 года.

Европейский Союз продлил действие санкций против Российской Федерации еще на год – до 24 февраля 2027 года. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

В документе отмечается, что РФ продолжает нарушать основополагающие нормы международного права, в частности запрет применения силы, закрепленный в статье 2(4) Устава Организации Объединенных Наций, и нормы международного гуманитарного права.

Учитывая вышеизложенное, ЕС решил "сохранить все введенные против РФ международные меры".

Решение вступит в силу 24 февраля, то есть в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Санкции ЕС против России

Как сообщал УНИАН, в Евросоюзе до сих пор не могут принять новый пакет санкций против России, который фокусируется на энергетическом секторе, финансовых услугах и торговле РФ.

22 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет санкций против России. По словам политика, его страна не позволит принимать важные для Киева решения, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Со своей стороны, министры иностранных дел Европейского Союза будут призывать Венгрию пересмотреть свое решение о блокировании следующего пакета санкций против России.

