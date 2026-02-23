Предательство суверенитета: Германия резко обратилась к Орбану из-за блокирования санкций против РФ

Ранее Венгрия угрожала заблокировать 20-й пакет санкций против Российской Федерации.

Министры иностранных дел Европейского Союза призовут Венгрию пересмотреть свое решение о блокировании следующего пакета санкций против России, пишет Reuters.

"Я не считаю, что Венгрия имеет право предавать собственную борьбу за свободу и европейский суверенитет", - заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в Брюсселе.

Министр МИД Германии подчеркнул, что позиция Венгрии по блокированию 20-го пакета санкций против Российской Федерации неправильна. По его словам, страны ЕС планируют вновь изложить свои аргументы венгерской стороне, как в Будапеште, так и в Брюсселе, и призвать его пересмотреть свою позицию.

20-й пакет санкций против России фокусируется на энергетическом секторе, финансовых услугах и торговле Москвы. Он должен еще больше сократить доходы Москвы от экспорта нефти и газа.

Однако в Евросоюзе до сих пор не могут принять новый пакет санкций против России. Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что причина в сопротивлении Греции и Мальты.

22 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет санкций против России. По словам политика, его страна не позволит принимать важные для Киева решения, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

