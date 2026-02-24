'Он разрушает страну': Роберт Де Ниро призвал 'избавиться' от Трампа

Актер также раскритиковал сторонников президента.

Голливудский актер и режиссер Роберт Де Ниро снова публично выступил с жесткой критикой президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, назвав его "идиотом" и заявив, что тот разрушает страну.

Как пишет The Independent, во время участия в подкасте The Best People with Nicolle Wallace на телеканале MSNBC актер эмоционально высказался о политической ситуации в Америке. По его словам, Трамп представляет угрозу для государства, и от него "нужно избавиться".

Де Ниро также раскритиковал сторонников движения MAGA, обратив внимание на то, что они, по его мнению, ведут себя так, будто только они являются "настоящими американцами":

"Я не хочу, чтобы все ходили с этими флагами MAGA и американскими флагами, как будто они единственные. Мы тоже американцы".

Издание напоминает, что это не первый случай, когда Де Ниро резко высказывается о Трампе. Ранее он уже называл его "филистимским президентом Америки" во время выступления на Каннском кинофестивале.

Актер известен своей активной гражданской позицией и неоднократно использовал публичные площадки, чтобы критиковать политику Трампа и его администрацию. По его мнению, президент Соединенных Штатов Америки "не имеет сочувствия" и стремится "причинять людям боль".

