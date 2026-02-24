6 невероятно милых вещей, которые кошки говорят хвостами

Номер четыре точно заставит вас расчувствоваться.

Кошки выражают эмоции не только с помощью звуков или позы, но и с помощью положения хвоста - от сигналов счастья до доверия и привязанности. Портал Paradepets раскрывает 6 неимоверно милых посланий, которые кошка может передать вам хвостом.

"Хвост кошки – это особенно активный и выразительный признак, поэтому знание того, что говорит кошачий хвост, помогает владельцу понять, когда нужно подойти, а когда держаться на расстоянии, когда нужно утешить, а когда – почувствовать любовь", – говорит ветеринар Джжули Хант.

1. "Я счастлива"

Доктор Хант рассказывает, что кошки сигнализируют о счастье с помощью "социального хвоста".

"Социальный хвост – это поднятый вверх хвост при ходьбе или стоянии", – объясняет доктор Хант. "Это говорит о том, что кошка счастлива, уверена в себе, общительна и чувствует себя комфортно в своем окружении. Социальный хвост часто встречается, когда кошка находится в своей домашней обстановке и приближается к кому-то знакомому и безопасному".

2. "На самом деле, я *очень* счастлива"

Один из самых милых сигналов, которые подает кошачий хвост, – это "вопросительный знак", когда верхняя часть хвоста изгибается, принимая форму вопросительного. Это явный признак того, что ваша кошка взволнована, довольна и полностью вовлечена в общение с вами. "Это положение хвоста демонстрирует эмоции, свойственные социальному хвосту, с еще большей радостью", – говорит доктор Хант.

3. "Привет"

Это поза с вертикально расположенным хвостом, напоминающим социальный хвост, но хвост дрожит на месте, говорит доктор Хант. "Такое положение хвоста выражает радость при встрече с человеком".

Это является явным признаком того, что ваша кошка рада вас видеть и чувствует себя в безопасности и привязанной к вам.

4. "Я люблю тебя"

Один из примеров такого языка тела кошки – это целенаправленное ударение хвостом по ногам или лицу человека. "Удар хвостом – это жест, который передает вам феромоны счастья кошки, поэтому это дружелюбное и ласковое действие", - говорит Хант.

Так кошки общаются и метят людей, которым доверяют. Распространяя свой запах, ваша кошка заявляет о вас как о безопасном, знакомом человеке и части своего ближайшего окружения.

5. "Ты мой человек"

Когда кошка обвивает вас хвостом – это один из способов проявить привязанность, и дать понять, что она вас любит. Эта поза выражает привязанность, доверие и желание близости.

В мире кошачьего языка тела это, по сути, способ вашей кошки сказать: "Ты мой человек".

6. "Хочешь отдохнуть… или поиграть?"

"Нейтральный, свободно движущийся хвост находится в расслабленном состоянии в различных положениях, когда кошка двигается", – объясняет доктор Хант. – "Это положение хвоста указывает, что кошка расслаблена и счастлива и, возможно, хочет играть".

