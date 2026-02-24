Звезда 'Эмили в Париже' сыграет Одри Хепберн

Стали известны первые подробности будущей ленты.

Известная американская актриса Лили Коллинз, сыгравшая Эмили Купер в популярном сериале "Эмили в Париже", получила новую роль.

Как сообщает издание The Guardian, звезда сыграет британскую актрису Одри Хепберн в новом фильме о создании романтической комедии "Завтрак у Тиффани", которая вышла еще в 1961 году. Кстати, название ленты пока держат в секрете, однако известно, что сюжет будет основан на документальной книге Сэма Вассона "Пятая авеню, 5 утра: Одри Хепберн, завтрак у Тиффани и рассвет современной женщины".

Сценаристом будущего фильма будет Алена Смит, которая работала над сериалом "Дикинсон" для Apple TV. А вот имя режиссера и дата выхода пока не объявлены.

Сама Коллинз отреагировала на новую роль в кино в своем Instagram так:

"После почти 10 лет разработки и всей жизни увлечения и обожания Одри я наконец могу поделиться этим. Честь и экстаз - этих слов недостаточно, чтобы выразить то, что я чувствую".

К слову, фильм "Завтрак у Тиффани" с Одри Хепберн в главной роли получил положительные отзывы критиков, собрав 14 миллионов долларов США в мировом прокате. Также лента награждена двумя премиями "Оскар".

