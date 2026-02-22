Сийярто пригрозил заблокировать санкции против РФ, если Украина не выполнит одно условие

По словам министра, Венгрия не позволит принимать важные для Киева решения.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна заблокирует 20-й пакет санкций против РФ. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"На завтрашнем заседании Совета по иностранным делам ЕС планирует принять 20-й пакет санкций. Венгрия заблокирует его", - отметил Сийярто.

По словам политика, его страна не позволит принимать важные для Киева решения, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко объяснил, почему Украина еще раньше не закрыла нефтепровод " Дружба". По его словам, это могло быть связано с коррупционной составляющей и интересами отдельных крупных игроков на рынке.

"Украине ни в коем случае нельзя возобновлять поставки нефти через нефтепровод "Дружба". Мы таким образом даем зарабатывать врагу. Фактически, мы уже дали возможность россиянам заработать 20 млрд евро во время войны. Здесь пересекаются геополитика и экономика", - сказал Омельченко.

В то же время пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Иконен сделала важное заявление по поводу ремонта нефтепровода "Дружба", который повредила Россия. По ее словам, Евросоюз не оказывает давления на Украину и не ставит никаких сроков для ремонта нефтепровода.

