Режим британских санкций сложный и драконовский, при этом пострадавшим предоставляется мало информации о том, почему они стали объектом санкций или как можно снять ограничения.

Великобритания, как и другие партнеры Украины, ввели ряд санкций как против российских компаний, так и в отношении отдельных россиян. Эксперты считают нынешнюю схему ограничений драконовской из-за отсутствия четких параметров ее применения и невозможности снять санкции.

Издание The Times пишет, что после выхода из ЕС Великобритании потребовался новый режим для реализации любых санкций ООН. Британский закон о санкциях намного сложнее, чем в ЕС.

"Схема драконовская, и так и должно быть", - говорит Алун Милфорд, партнер юридической фирмы Kingsley Napley и бывший главный юрисконсульт Управления по борьбе с серьезными мошенничествами. "Список лиц, включенных в перечень, огромен - ни один из них не должен быть осужден за преступление или находиться под уголовным преследованием в качестве условия для включения в перечень".

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При этом он добавил, что правила ясно дают понять, что определение тех, кто считается поддерживающим Россию, широко, а стандарт для включения в перечень низок. Человек может оспорить решение о включении в список, сначала обратившись к министру, который его принял, а затем в Высокий суд.

"Я не знаю ни одного случая успешного оспаривания в суде, потому что дискреция, которой обладают министры, очень широка", - рассказал Милберн.

Проблема санкций

По словам Гая Мартина, консультанта компании Carter-Ruck, санкции призваны заставить элиту режима, включая влиятельных бизнесменов, офицеров армии и высокопоставленных правительственных чиновников, сменить руководство, не причиняя вреда населению. В теории санкции должны быть "временными административными мерами, не носящими уголовного или карательного характера", говорит Мартин.

Но на практике, добавляет он, они могут действовать в течение многих лет и оказывать такое же практическое воздействие на тех, против кого направлены санкции, как и карательные меры, не обеспечивая им такого же уровня надлежащей правовой процедуры и судебной защиты, какой предоставляется субъектам уголовного процесса.

"Попавшее под санкции лицо может оказаться в кафкианской ситуации, когда внезапно и без какого-либо предварительного уведомления к нему применяются драконовские меры, но при этом ему не предоставляется практически никакой информации об основаниях для включения в список или о доказательствах, которыми обосновываются такие действия", - говорит Мартин.

По его словам, человеку, попавшему под санкции, трудно найти адвоката, ознакомиться с доказательствами, и он может столкнуться с "длительной нелегкой борьбой", чтобы оспорить наложенные на него ограничения. Система, позволяющая лицам, находящимся под санкциями, получить юридическое представительство, медленна и громоздка, добавляет он. На получение лицензии, позволяющей оплачивать юридические услуги, в отделе финансовых санкций Казначейства уходит до двух лет, что создает "серьезные трудности".

По словам Майкла О'Кейна, партнера юридической фирмы Peters & Peters, Казначейство слишком медленно обрабатывает другие запросы на получение лицензий, что позволяет частным лицам совершать действия, которые в противном случае нарушили бы санкционные запреты.

"Это затрагивает не только лиц, находящихся под санкциями, но и тех, кто пытается прекратить коммерческие отношения с организациями и лицами, находящимися под санкциями, что подрывает цель санкций", - добавляет он.

О'Кейн критикует преследование людей, которые избавились от российских активов, ушли с постов, покинули Россию или критиковали войну.

"Из более чем 2000 человек, внесенных в список, четверо были исключены из него без объяснения причин, а это значит, что никто не может знать, как себя вести", - говорит он.

Достигают ли санкции своих целей

Несмотря на то, что санкции оказывают влияние на лиц, против которых они направлены, достижение ими своих целей вызывает сомнения. В правилах, регулирующих режим российских санкций, говорится, что их цель - "побудить Россию прекратить действия, дестабилизирующие Украину, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", а также "способствовать выплате Россией компенсации за ущерб, потери или повреждения, понесенные Украиной" в результате вторжения в 2022 году.

"Если цель санкций - остановить вторжение России в Украину, прекратить войну или повлиять на российскую военную машину, то можно сомневаться, что они возымели тот эффект, на который рассчитывали министры", - говорит Милфорд.

Санкции против России - послдение новости

2 марта стало известно, что парламент Великобритании проводит расследование, посвященное вопросу эффективности британских санкций в отношении России.

Комитет казначейства рассмотрит работу управления по осуществлению финансовых санкций, а также попытается оценить возможность конфискации замороженных российских активов.

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