Британия ввела санкции в отношении 11 новых лиц.

Великобритания ввела санкции против российских чиновников за проведение псевдовыборов на оккупированной части Украины.

"Британия ввела санкции в отношении 11 новых лиц в ответ на попытки РФ использовать фейковые выборы, чтобы установить контроль над Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областями и Крымом, которые являются частью суверенной территории Украины", – говорится в сообщении МИД страны.

Санкции предусматривают ограничения на передвижение подсанкционных лиц и движение финансов. В частности, под санкции попали Центральная избирательная комиссия России и ряд российских чиновников.

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Британское правительство назвало проведенные оккупационными властями псевдовыборы на захваченных РФ территориях "попыткой нормализовать нелегитимный контроль России над суверенной украинской территорией".

"Нельзя проводить "выборы" в чужой стране. Британия никогда не признает претензий России на территорию Украины. Крым, Запорожье, Донецк, Луганск и Херсон – это Украина", – сказал британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Антироссийские санкции Британии

Британия ввела санкции в отношении 1800 человек и организаций в рамках санкционной политики в отношении России. Из них 1600 подпали под санкции после нападения РФ на Украину.

Также в Британии осудили проведение псевдовыборов оккупантов.

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