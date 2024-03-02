Комитет казначейства начинает новое расследование, посвященное тому, имеет ли программа экономических санкций Британии желаемый эффект

Парламент Великобритании проводит расследование, посвященное вопросу эффективности британских санкций в отношении России, говорится в заявлении на сайте британского парламента.

"Комитет казначейства (парламента) начинает новое расследование, посвященное тому, имеет ли программа экономических санкций Британии желаемый эффект", - говорится в заявлении.

Отмечается, что комитет рассмотрит работу управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI), а также попытается оценить возможность конфискации замороженных российских активов.

Видео дня

"Спустя два года Россия все еще вкладывает десятки миллиардов в свой оборонный бюджет, что вызывает вопрос - имеют ли финансовые санкции Запада желаемый эффект?", - отметила глава специального комитета казначейства Харриет Болдуин.

Санкции Британии против РФ

22 февраля Великобритания объявила о введении более 50 новых санкций ко второй годовщине незаконного вторжения России в Украину.

Отмечается, что новые ограничения касаются поставщиков оружия РФ, в частности, боеприпасов, систем залпового огня, ракет. Также санкции направлены на ключевые источники российских доходов, ограничивая торговлю металлами, бриллиантами и энергоносителями.

Вас также могут заинтересовать новости: