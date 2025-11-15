Основным фактором спада торговли стало удешевление энергоносителей.

Объемы торговли между Китаем и Россией за девять месяцев 2025 года сократились до 163,6 млрд долларов, что на 9,4 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Тем не менее, зависимость Москвы от Пекина только продолжает расти. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР).

Отмечается, что в 2025 году экспорт Китая в РФ сократился на 11,3% до 73,6 млрд долларов. В это же время российские поставки в КНР сократились на 7,7% до 90 млрд долларов.

В СВР рассказали, что основным фактором падения стало удешевление энергоносителей. По данным разведки, стоимость российского энергетического экспорта в Китай за январь-сентябрь снизилась на 18,9% (на 14 млрд долларов). В частности, экспорт нефти снизился на 8,1% в физических объемах и на 21% в денежном выражении из-за падения цены на Brent.

Кроме того, в СВР поделились, что российский рынок перенасыщен китайскими автомобилями. Спрос на эти авто после рекордных поставок в 2024 году снизился на 56%.

Также в СВР отметили, что логистические сбои вызвали дополнительное давление. На границе между Китаем и Казахстаном осенью образовались очереди грузовиков, а стоимость перевозок из КНР в Россию выросла: на 25% по железной дороге (до 5 тысяч долларов) и на 35% автотранспортом (до 15 тысяч долларов за 20-тонную фуру). Более того, часть морских операторов, включая CStar Line из ОАЭ и STF Shipping из Китая, сократили свои рейсы в порты РФ из-за финансовых ограничений.

В СВР резюмировали, что зависимость российской экономики от экспорта энергоносителей и металлов, большая часть которых продается в Китай, делает ее все более уязвимой к колебаниям спроса на китайском рынке и усиливает зависимость от Пекина.

Один из крупнейших китайских НПЗ отказался от российской нефти - что известно

Ранее Reuters со ссылкой на двух трейдеров писало, что китайская нефтяная компания Yanchang Petroleum отказалась от покупки российской нефти в своем последнем тендере на поставки "черного золота" в период с декабря по середину февраля. Один из собеседников рассказал журналистам, что компания Yanchang является постоянным покупателем российской нефти.

По данным агентства, Yanchang может перерабатывать 348 000 баррелей нефти в сутки и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов во внутренней части КНР. Компания имеет право на ежегодную импортную квоту в размере 3,6 млн тонн или 26 млн баррелей.

