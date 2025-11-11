Yanchang может перерабатывать 348 000 баррелей нефти в сутки и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов во внутренней части Китая.

Китайская нефтяная компания Yanchang Petroleum отказалась от покупки российской нефти в своем последнем тендере на поставки "черного золота" в период с декабря по середину февраля, сообщает Reuters со ссылкой на двух трейдеров, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников издания, компания Yanchang является постоянным покупателем российской нефти. Она обычно покупает одну партию в месяц - как правило, экспортную смесь ESPO или Sokol с Дальнего Востока.

По данным издания, Yanchang может перерабатывать 348 000 баррелей нефти в сутки и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов во внутренней части Китая. Компания имеет право на ежегодную импортную квоту в размере 3,6 млн тонн или 26 млн баррелей.

Журналисты отмечают, что после введения американских санкций против "Роснефти" и "Лукойла", которые являются крупнейшими российскими экспортерами, государственные нефтяные компании Китая и некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы воздерживаются от покупки российской нефти из-за опасений попасть под вторичные санкции.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай и Индия стали главными покупателями российской нефти.

Санкции США против РФ

22 октября США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против России. Под удар попали крупнейшие нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть".

После объявления новых ограничений США, которые еще даже не вступили в силу, крупные государственные НПЗ Поднебесной приостановили импорт российской нефти.

На путь к отказу от российской нефти стала также Индия.

На фоне американских санкций и сокращения закупки нефти Китаем и Индией, экспорт российской нефти по морю обвалился. Американские санкции вступят в силу 21 ноября.

