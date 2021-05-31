В МИД РФ прокомментировали ситуацию с отключением от системы SWIFT.

В МИД России признали, что уже длительное время готовятся к отключению от международной платежной системы SWIFT.

Об этом сообщил руководитель департамента экономического сотрудничества МИД Росии Дмитрий Биричевский, сообщает 24 канал.

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"Россия этим занимается уже довольно длительное время, поскольку это объективная необходимость", – сказал он.

По его словам, они начали работу по созданию альтернативной системы платежей.

Что такое cистема SWIFT

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

Она объединяет 11 тысяч финансовых институтов из 200 стран мира, что позволяет быстро осуществлять банковские переводы между финоператорами разных стран.

Отключение России от платежных систем

В марте 2014 года международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты некоторых банков в соответствии с решением Минфина США. Среди первых пострадавших были клиенты банков АКБ "Россия", "Собинбанк", "Инвесткапиталбанк", СМП Банк, "Финсервис" и другие.

Эти российские кредитные организации были внесены в так называемый лист Specially Designated Nationals List - список граждан и компаний, к которым применяются санкции США.

Включение в этот список означало блокировку всех американских активов банков и запрет на осуществление всех операций по любым зарубежным счетам. Кроме того, существовало "правило 50%", в соответствии с которым под санкции подпадали все организации, в которых фигурант перечня Минфина США владеет от 50% акций.

Центральный банк РФ тогда сделал заявление, что при необходимости окажет поддержку банку «Россия», а санкции США не повлияют на его финансовую устойчивость.

21 марта 2014 года председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Наталья Бурыкина заявила, что американские платежные системы Visa и MasterCard, которые прекратили сотрудничать с рядом российских банков, могут лишиться права на работу в России.

13 апреля 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россию могут отключить от платежных систем Visa и MasterCard.

22 апреля 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

29 апреля 2021 года Европарламент принял жесткую резолюцию против РФ: исключить из SWIFT и запретить импорт газа в случае вторжении в Украину.

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Автор: Елена Коваленко