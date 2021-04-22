Дмитрий Кулеба надеется, что в вопросе помощи Украине у западных стран "слова не будут расходиться с делом".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью агентству Reuters.

Такую идею он озвучил на видеоконференции с главами МИД стран Евросоюза, прошедшей 19 апреля. По его мнению, эта мера могла бы стать частью нового пакета санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.

"У меня нет информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято. И именно поэтому реакция Запада, консолидированная реакция Запада, так важна сейчас, чтобы помешать Путину принять это решение", - сказал министр.

Дмитрий Кулеба надеется, что в вопросе помощи Украине у западных стран "слова не будут расходиться с делом".

Что этому предшествовало

В марте 2014 года международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты некоторых банков в соответствии с решением Минфина США. Среди первых пострадавших были клиенты банков АКБ "Россия", "Собинбанк", "Инвесткапиталбанк", СМП Банк, "Финсервис" и другие.

Эти российские кредитные организации были внесены в так называемый лист Specially Designated Nationals List - список граждан и компаний, к которым применяются санкции США.

Включение в этот список означало блокировку всех американских активов банков и запрет на осуществление всех операций по любым зарубежным счетам. Кроме того, существовало "правило 50%", в соответствии с которым под санкции подпадали все организации, в которых фигурант перечня Минфина США владеет от 50% акций.

Центральный банк РФ тогда сделал заявление, что при необходимости окажет поддержку банку «Россия», а санкции США не повлияют на его финансовую устойчивость.

21 марта 2014 года председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Наталья Бурыкина заявила, что американские платежные системы Visa и MasterCard, которые прекратили сотрудничать с рядом российских банков, могут лишиться права на работу в России.

13 апреля 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россию могут отключить от платежных систем Visa и MasterCard.

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Автор: Олег Давыгора