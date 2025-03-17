Хедж-фонды и брокеры следят за корпоративными облигациями страны и курсом рубля

Инвесторы делают ставки на российские облигации и рубль. Они рассчитывают на то, что сближение президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным приведет к притоку капитала в российскую экономику.

Издание Financial Times пишет, что, по словам инвесторов и трейдеров, хедж-фонды и брокеры изучают возможности торговли российскими активами, которых Запад избегает, но которые, по их мнению, могут резко вырасти, если Трамп ослабит санкции в рамках сделки по прекращению огня в Украине.

В этом году рубль вырос почти на треть по отношению к доллару на надеждах на прекращение трехлетней войны. Но инвесторы говорят, что рынок ожидает возможную более широкую отмену санкций.

Видео дня

Хотя западным фондам по-прежнему очень сложно делать прямые ставки на российские активы, некоторые из них охотятся за облигациями российских компаний, которые считались практически бесполезными после вторжения в Украину в 2022 году, но которые сейчас по внутренним оценкам инвесторов стали дороже.

"Определенно, наблюдается некий ажиотаж, преимущественно в сообществе хедж-фондов", - говорит Роджер Марк, аналитик по фиксированным доходам инвестиционной компании Ninety One.

Тем не менее, рубль по-прежнему слабо торгуется за пределами России, а облигации в основном недоступны для иностранных институциональных инвесторов из-за санкций и их собственных внутренних правил, добавил он.

Торговля рублями напрямую очень затруднена из-за санкций в отношении российских кредиторов и внутренних правил западных банков. Объем международных торгов российской валютой составляет едва ли 50 миллионов долларов в неделю по сравнению с миллиардами долларов, которые переходили из рук в руки в довоенное время.

Трейдеры используют казахстанский тенге в качестве прокси для рубля из-за экономических связей страны с Россией, а объемы торгов достигают от 100 миллионов до 200 миллионов долларов в неделю. В этом году тенге вырос по отношению к доллару примерно на 5%. Но такие сделки трудно провести в больших объемах.

Некоторые банки и брокеры предлагают ставки на будущие движения рубля, расчеты по которым производятся в долларах, а не в российской валюте, чтобы инвесторы могли избежать прямого воздействия на страну.

Торговля рублем - это ставка на то, что эта динамика изменится, особенно если россияне, покинувшие страну в страхе перед мобилизацией, вернутся со сбережениями, которые они спрятали в Грузии, Армении и других близлежащих странах.

Санкции и ограничения Москвы на платежи в "недружественные" страны означают, что собственные рублевые долговые обязательства российского правительства остаются недоступными для западных инвесторов. Общее количество иностранных облигаций сократилось, а отечественные банки в значительной степени удовлетворили недавние заимствования Москвы.

"Прямой выход на российский рынок для западных инвесторов будет пока ограничен из-за ограничений Центрального банка России", - сказал один из управляющих фондами, расположенными за пределами Запада.

Эти инвесторы "должны найти надежного партнера из нейтральной юрисдикции, чтобы получить билет обратно на российский рынок".

США могут снять санкции с России - главные новости

Администрация нового президента США Дональда Трампа разрабатывает план потенциального ослабления санкций против Москвы в рамках восстановления отношений с Россией и попыткой положить конец российской агрессии в Украине.

Как сообщало агентство Reuters, Белый дом поручил Госдепу и Минфину подготовить список санкций, которые могут быть смягчены. Пока неизвестно, ослабление каких санкций администрация Трампа будет рассматривать в первую очередь и в какой мере.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что прежде чем смягчать санкции для РФ, США должны дождаться "конкретных шагов" от Кремля.

Вас также могут заинтересовать новости: