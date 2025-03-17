Инвесторы делают ставки на российские облигации и рубль. Они рассчитывают на то, что сближение президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным приведет к притоку капитала в российскую экономику.
Издание Financial Times пишет, что, по словам инвесторов и трейдеров, хедж-фонды и брокеры изучают возможности торговли российскими активами, которых Запад избегает, но которые, по их мнению, могут резко вырасти, если Трамп ослабит санкции в рамках сделки по прекращению огня в Украине.
В этом году рубль вырос почти на треть по отношению к доллару на надеждах на прекращение трехлетней войны. Но инвесторы говорят, что рынок ожидает возможную более широкую отмену санкций.
Хотя западным фондам по-прежнему очень сложно делать прямые ставки на российские активы, некоторые из них охотятся за облигациями российских компаний, которые считались практически бесполезными после вторжения в Украину в 2022 году, но которые сейчас по внутренним оценкам инвесторов стали дороже.
"Определенно, наблюдается некий ажиотаж, преимущественно в сообществе хедж-фондов", - говорит Роджер Марк, аналитик по фиксированным доходам инвестиционной компании Ninety One.
Тем не менее, рубль по-прежнему слабо торгуется за пределами России, а облигации в основном недоступны для иностранных институциональных инвесторов из-за санкций и их собственных внутренних правил, добавил он.
Торговля рублями напрямую очень затруднена из-за санкций в отношении российских кредиторов и внутренних правил западных банков. Объем международных торгов российской валютой составляет едва ли 50 миллионов долларов в неделю по сравнению с миллиардами долларов, которые переходили из рук в руки в довоенное время.
Трейдеры используют казахстанский тенге в качестве прокси для рубля из-за экономических связей страны с Россией, а объемы торгов достигают от 100 миллионов до 200 миллионов долларов в неделю. В этом году тенге вырос по отношению к доллару примерно на 5%. Но такие сделки трудно провести в больших объемах.
Некоторые банки и брокеры предлагают ставки на будущие движения рубля, расчеты по которым производятся в долларах, а не в российской валюте, чтобы инвесторы могли избежать прямого воздействия на страну.
Торговля рублем - это ставка на то, что эта динамика изменится, особенно если россияне, покинувшие страну в страхе перед мобилизацией, вернутся со сбережениями, которые они спрятали в Грузии, Армении и других близлежащих странах.
Санкции и ограничения Москвы на платежи в "недружественные" страны означают, что собственные рублевые долговые обязательства российского правительства остаются недоступными для западных инвесторов. Общее количество иностранных облигаций сократилось, а отечественные банки в значительной степени удовлетворили недавние заимствования Москвы.
"Прямой выход на российский рынок для западных инвесторов будет пока ограничен из-за ограничений Центрального банка России", - сказал один из управляющих фондами, расположенными за пределами Запада.
Эти инвесторы "должны найти надежного партнера из нейтральной юрисдикции, чтобы получить билет обратно на российский рынок".
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