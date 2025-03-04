Власюк считает, что дискуссии об ослаблении санкций были ожидаемыми.

Прежде чем смягчать санкции для РФ, США должны дождаться "конкретных шагов" от Кремля. Об этом в интервью Euractiv заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, комментируя сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп может ослабить ограничительные меры в отношении России еще до переговоров о прекращении войны в Украине.

Как считает Власюк, недавние "дискуссии" об ослаблении санкций были "ожидаемы". Потому что "санкции - не наказание, а инструмент давления".

"Правильный подход - сначала увидеть конкретные шаги со стороны агрессора. Ослабление санкций наперед, на основе доверия к доброй воле России, - не вариант", - сказал Власюк.

Видео дня

Издание отмечает, что эти комментарии Власюка прозвучали после сообщения Reuters о том, что Белый дом поручил сотрудникам Госдепартамента и Минфина США разработать планы по снятию санкций с России. Значительная часть этих мер была введена после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Предполагается, что ослабление ограничительных мер настанут как физических лиц, так компаний РФ.

"В январе Трамп угрожал ввести дополнительные санкции против Москвы, если "соглашение" о прекращении войны не будет достигнуто "быстро". Однако после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в прошлом месяце он и другие высокопоставленные чиновники Белого дома неоднократно намекали, что санкции могут быть ослаблены при наличии прогресса на пути к мирному соглашению", - сказано в публикации.

В ней говорится о том, что российские и американские чиновники для обсуждения войны в Украине виделись уже дважды - в Эр-Рияде и Стамбуле. Вчера пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия должна быть "освобождена" от санкций, и это могло бы "нормализовать" отношения между Кремлем и Белым Домом. В то же время Песков признал, что в Москве пока не знают о каких-то "официальных заявлениях", которые касались бы смягчения санкций. По его словам, сейчас такие обсуждения "вероятно, преждевременны".

"Потепление отношений Вашингтона с Москвой происходит на фоне усиления критики Трампа в адрес украинского лидера Зеленского, которого он обвинил в "игре с Третьей мировой войной" во время бурного обмена репликами в Овальном кабинете в пятницу. Кроме того, в понедельник США урезали военную помощь Украине, тогда как Зеленский пока воздерживается от подписания соглашения, которое могло бы расширить доступ Вашингтона к редкоземельным минералам Украины", - пишет Euractiv.

Что известно о санкциях против РФ

Как писал УНИАН, Венгрия пытается спасти от санкций Европейского союза некоторых российских олигархов. Информацию о требованиях Будапешта подтвердил европейский чиновник и источник "Радио Свобода" в дипломатических кругах. Речь идет, что в списке семь человек, которые под санкциями с 2022 года.

Это Алишер Усманов - один из богатейших бизнесменов России, Гульбахор Исмаилова - сестра Усманова, вероятно, владеющая частью его зарубежных активов, Михаил Фридман - соучредитель "Альфа-Банка" и крупный инвестор, чья финансовая группа активно работала в странах ЕС, Петр Авен - еще один соучредитель "Альфа-Банка", Дмитрий Мазепин - совладелец холдинга "Уралхим", приближенный к Владимиру Путину, Вячеслав Моше Кантор - бизнесмен, возглавлявший Европейский еврейский конгресс и Муса Бажаев - глава группы "Альянс" и нефтяной магнат.

Также среди них - Михаил Дегтярев - министр спорта Российской Федерации, который находится под санкциями ЕС с 25 июля 2014 года.

Вас также могут заинтересовать новости: