У Трампа поручили Государственному департаменту и Министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены.

Соединенные Штаты разрабатывают план потенциального ослабления санкций против России, поскольку американский президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить войну в Украине.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что Белый дом поручил Государственному департаменту и Министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены.

Ослабление ограничений в дальнейшем могут обсудить во время более широких переговоров администрации США с Москвой об улучшении дипломатических и экономических отношений, сообщили источники агентства. Собеседники журналистов говорят, что уже сейчас готовятся предложения по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.

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"Так называемые документы с предложениями часто готовятся чиновниками, работающими над санкциями, но конкретный запрос Белого дома на такой документ в последние дни подчеркивает готовность Трампа и его советников ослабить российские санкции в рамках потенциальной сделки с Москвой", – говорится в материале.

Примечательно, что еще в январе Трамп угрожал усилить санкции против России, если Путин не захочет вести переговоры о прекращении войны в Украине. Агентство отмечает, что Белый дом попросил чиновников Государственного департамента и Министерства финансов разработать возможный план смягчения санкций до того, как Трамп на прошлой неделе продлил чрезвычайное положение из-за ситуации в Украине.

Чрезвычайное положение накладывает санкции на определенные активы и лиц, причастных к российской войне против Украины. Эти меры, введенные еще администрацией Барака Обамы, действуют с марта 2014 года, когда Россия оккупировала украинский Крым.

Пока непонятно, ослабление каких санкций администрация Трампа будет рассматривать в первую очередь. Кроме того, хотя Трамп и может издать указ, который позволит администрации США начать процесс ослабления некоторых российских санкций, для отмены определенных ограничений ему нужно будет получить одобрение Конгресса, считает бывший руководитель Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит.

США и Россия: это стоит знать

Министр обороны США Пит Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить наступательные операции против России. Как сообщает NYT, такой шаг, вероятно, является частью усилий по вовлечению России в переговоры о войне.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что нужно уделять больше внимания борьбе с нелегальными мигрантами и преступностью в стране, а не переживать из-за российского диктатора Владимира Путина.

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