РФ готовится к полномасштабному снятию санкций США: украинские хакеры получили документы

В российском правительстве начали готовиться к отмене санкций уже с февраля.

В российском правительстве ожидают, что администрация Дональда Трампа в ближайшее время начнет поэтапное снятие санкций с путинского режима. Об этом свидетельствуют документы, полученные украинским журналистом и военным корреспондентом Андреем Цаплиенко.

В подробной записке министерства экономики России перечисляются российские компании и сектора, с которых, как ожидают в Москве, американцы намерены в ближайшее время снять санкции. Такие данные смогли получить 21-го февраля украинские хакеры.

Над составлением документа российское правительство начало работать ещё в феврале - он был подготовлен Минэкономики РФ после разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина 12-го февраля и через три дня после "сепаратных" переговоров в Эр-Рияде между россиянами и американцами 18-го февраля. Более того, по данным источников, документ уже передан американцам.

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Все компании рассортированы на несколько групп:

Горизонтальные ограничения Финансы Транспорт Энергетика Авиация Машиностроение Горная промышленность Приборостроение Технологии Химия Гуманитарная сфера Суверенные активы

При этом каждому сектору присвоен свой цвет - красный, желтый и зеленый. Красным обозначены компании, отмена санкций в отношении которых является критически важной для Кремля, желтым - менее важные сферы, и, наконец, зеленым - сферы, на которые санкции практически не влияют.

К критически важным секторам экономики, затронутыми американскими санкциям, россияне отнесли

Добычу нефти и газа;

Переработку;

Банки, обслуживающие топливно-энергетический комплекс;

"Теневой флот", перевозящий нефть из России;

Поставку запасных частей для авиационной промышленности.

Среди компаний, с которых, как ожидают в РФ, могут снять санкции, есть компании в сфере добычи и переработки нефти и газа:

Роснефть;

Газпромнефть;

Сургутнефтегаз;

Арктик СПГ 1, 2, 3;

Транснефть;

Восток Ойл

В отношении этих компаний, как рассчитывают в Москве, могут быть снять следующие запреты:

блокирование деятельности этих компаний в США и ЕС;

запрет на поставку оборудования для добычи и переработки нефти;

ограничения по финансированию.;

ограничения на экспорт нефти (ценовой потолок);

Следующим по значимости сектором являются финансы, в частности банки, обслуживающие топливно-энергетический комплекс (ТЭК). В отношении этих компаний могут быть сняты санкции по замораживанию активов, отключение от SWIFT, блокировку международных транзакций:

Сбербанк;

ВТБ;

Промсвязьбанк;

ВЭБ РФ;

Газпромбанк;

Совкомбанк;

Московский Кредитный Банк;

Альфа-Банк

Еще одним важным сектором, с которого могут быть сняты санкции, является "теневой флот", в частности, экспорт нефти в обход санкций.

Современный Коммерческий Флот;

Роснефтефлот;

SUN Ship Management Ltd (ОАЭ);

Санкции, которые, как ожидают в РФ, могут быть сняты с этих компаний, включают блокировку активов и транзакций, запрет на заход судов в порты США и ЕС и ограничения по страхованию судов.

Одной из отраслей, где санкции, скорее всего, будут сняты в приоритетном порядке, является авиационная отрасль, в которую входят следующие компании:

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК);

Сухой;

Конструкторское бюро имени Якова Якова

Санкции, которые планируется снять с этих компаний, включают:

Запрет на поставку комплектующих;

Ограничения на техническое обслуживание

Следующий раздел в документе выделен желтым цветом, что говорит о том, что россияне, вероятно, считают его менее важным. Санкции, хотя и создают трудности, не рассматриваются как критические для России.

Например, SWIFT и платежные системы. Россия создала альтернативные системы в этой области;

Поставки электроники и полупроводников продолжаются через третьи страны;

Химические удобрения - Россия адаптировала свою логистику;

Российские авиакомпании, такие как "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии" - Россия нашла альтернативные механизмы поддержки отрасли.

В документе также указаны компании, отмеченные зеленым цветом, что указывает на то, что эти санкции, скорее всего, не окажут существенного влияния на Россию. Россияне не считают эти санкции важными и не видят необходимости в их отмене. Это касается следующих сфер:

программное обеспечение;

судостроение;

доступ к портам США;

финансовые и аудиторские услуги;

Судя по всему, в этих секторах Россия адаптировала свой рынок и нашла альтернативы.

Россия сосредоточилась на снятии санкций в ключевых секторах: нефтегазовом, финансовом, транспортном и авиационном. Меньше всего внимания уделяется секторам, где альтернативные решения уже найдены.

США снимают санкции с России: что известно на данный момент

Администрация нового президента США Дональда Трампа разрабатывает план потенциального ослабления санкций против Москвы в рамках восстановления отношений с Россией и попыткой положить конец российской агрессии в Украине.

Как сообщало агентство Reuters, Белый дом поручил Государственному департаменту и Министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены.

Пока неизвестно, ослабление каких санкций администрация Трампа будет рассматривать в первую очередь и в какой мере.

Это не первый "дружественный" шаг Белого дома в отношении Кремля: ранее глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить наступательные операции против России, что, по замыслу военного командования, вероятно, является частью усилий по вовлечению России в переговоры о прекращении войны в Украине.

В то же время Трамп продлил действие некоторых санкций против Кремля - ограничения коснулись как чиновников и предприятий, так и российских активов.