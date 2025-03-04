РФ готовится к полномасштабному снятию санкций США: украинские хакеры получили документы

В российском правительстве ожидают, что администрация Дональда Трампа в ближайшее время начнет поэтапное снятие санкций с путинского режима. Об этом свидетельствуют документы, полученные украинским журналистом и военным корреспондентом Андреем Цаплиенко.
В подробной записке министерства экономики России перечисляются российские компании и сектора, с которых, как ожидают в Москве, американцы намерены в ближайшее время снять санкции. Такие данные смогли получить 21-го февраля украинские хакеры.
Над составлением документа российское правительство начало работать ещё в феврале - он был подготовлен Минэкономики РФ после разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина 12-го февраля и через три дня после "сепаратных" переговоров в Эр-Рияде между россиянами и американцами 18-го февраля. Более того, по данным источников, документ уже передан американцам.
Все компании рассортированы на несколько групп:
- Горизонтальные ограничения
- Финансы
- Транспорт
- Энергетика
- Авиация
- Машиностроение
- Горная промышленность
- Приборостроение
- Технологии
- Химия
- Гуманитарная сфера
- Суверенные активы
При этом каждому сектору присвоен свой цвет - красный, желтый и зеленый. Красным обозначены компании, отмена санкций в отношении которых является критически важной для Кремля, желтым - менее важные сферы, и, наконец, зеленым - сферы, на которые санкции практически не влияют.
К критически важным секторам экономики, затронутыми американскими санкциям, россияне отнесли
- Добычу нефти и газа;
- Переработку;
- Банки, обслуживающие топливно-энергетический комплекс;
- "Теневой флот", перевозящий нефть из России;
- Поставку запасных частей для авиационной промышленности.
Среди компаний, с которых, как ожидают в РФ, могут снять санкции, есть компании в сфере добычи и переработки нефти и газа:
- Роснефть;
- Газпромнефть;
- Сургутнефтегаз;
- Арктик СПГ 1, 2, 3;
- Транснефть;
- Восток Ойл
В отношении этих компаний, как рассчитывают в Москве, могут быть снять следующие запреты:
- блокирование деятельности этих компаний в США и ЕС;
- запрет на поставку оборудования для добычи и переработки нефти;
- ограничения по финансированию.;
- ограничения на экспорт нефти (ценовой потолок);
Следующим по значимости сектором являются финансы, в частности банки, обслуживающие топливно-энергетический комплекс (ТЭК). В отношении этих компаний могут быть сняты санкции по замораживанию активов, отключение от SWIFT, блокировку международных транзакций:
- Сбербанк;
- ВТБ;
- Промсвязьбанк;
- ВЭБ РФ;
- Газпромбанк;
- Совкомбанк;
- Московский Кредитный Банк;
- Альфа-Банк
Еще одним важным сектором, с которого могут быть сняты санкции, является "теневой флот", в частности, экспорт нефти в обход санкций.
- Современный Коммерческий Флот;
- Роснефтефлот;
- SUN Ship Management Ltd (ОАЭ);
Санкции, которые, как ожидают в РФ, могут быть сняты с этих компаний, включают блокировку активов и транзакций, запрет на заход судов в порты США и ЕС и ограничения по страхованию судов.
Одной из отраслей, где санкции, скорее всего, будут сняты в приоритетном порядке, является авиационная отрасль, в которую входят следующие компании:
- Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК);
- Сухой;
- Конструкторское бюро имени Якова Якова
Санкции, которые планируется снять с этих компаний, включают:
- Запрет на поставку комплектующих;
- Ограничения на техническое обслуживание
Следующий раздел в документе выделен желтым цветом, что говорит о том, что россияне, вероятно, считают его менее важным. Санкции, хотя и создают трудности, не рассматриваются как критические для России.
- Например, SWIFT и платежные системы. Россия создала альтернативные системы в этой области;
- Поставки электроники и полупроводников продолжаются через третьи страны;
- Химические удобрения - Россия адаптировала свою логистику;
- Российские авиакомпании, такие как "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии" - Россия нашла альтернативные механизмы поддержки отрасли.
В документе также указаны компании, отмеченные зеленым цветом, что указывает на то, что эти санкции, скорее всего, не окажут существенного влияния на Россию. Россияне не считают эти санкции важными и не видят необходимости в их отмене. Это касается следующих сфер:
- программное обеспечение;
- судостроение;
- доступ к портам США;
- финансовые и аудиторские услуги;
Судя по всему, в этих секторах Россия адаптировала свой рынок и нашла альтернативы.
Россия сосредоточилась на снятии санкций в ключевых секторах: нефтегазовом, финансовом, транспортном и авиационном. Меньше всего внимания уделяется секторам, где альтернативные решения уже найдены.
США снимают санкции с России: что известно на данный момент
Администрация нового президента США Дональда Трампа разрабатывает план потенциального ослабления санкций против Москвы в рамках восстановления отношений с Россией и попыткой положить конец российской агрессии в Украине.
Как сообщало агентство Reuters, Белый дом поручил Государственному департаменту и Министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены.
Пока неизвестно, ослабление каких санкций администрация Трампа будет рассматривать в первую очередь и в какой мере.
Это не первый "дружественный" шаг Белого дома в отношении Кремля: ранее глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить наступательные операции против России, что, по замыслу военного командования, вероятно, является частью усилий по вовлечению России в переговоры о прекращении войны в Украине.
В то же время Трамп продлил действие некоторых санкций против Кремля - ограничения коснулись как чиновников и предприятий, так и российских активов.