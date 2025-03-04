РФ готовится к полномасштабному снятию санкций США: украинские хакеры получили документы

В российском правительстве ожидают, что администрация Дональда Трампа в ближайшее время начнет поэтапное снятие санкций с путинского режима. Об этом свидетельствуют документы, полученные украинским журналистом и военным корреспондентом Андреем Цаплиенко.

В подробной записке министерства экономики России перечисляются  российские компании и сектора, с которых, как ожидают в Москве, американцы намерены в ближайшее время снять санкции. Такие данные смогли получить 21-го февраля украинские хакеры.

Над составлением документа российское правительство начало работать ещё в феврале - он был подготовлен Минэкономики РФ после разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина 12-го февраля и через три дня после "сепаратных" переговоров в Эр-Рияде между россиянами и американцами 18-го февраля. Более того, по данным источников, документ уже передан американцам. 

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Все компании рассортированы на несколько групп:

  1. Горизонтальные ограничения 
  2. Финансы
  3. Транспорт
  4. Энергетика
  5. Авиация
  6. Машиностроение
  7. Горная промышленность
  8. Приборостроение
  9. Технологии
  10. Химия
  11. Гуманитарная сфера
  12. Суверенные активы

При этом каждому сектору присвоен свой цвет - красный, желтый и зеленый. Красным обозначены компании, отмена санкций в отношении которых является критически важной для Кремля, желтым - менее важные сферы, и, наконец, зеленым - сферы, на которые санкции практически не влияют.

К критически важным секторам экономики, затронутыми американскими санкциям, россияне отнесли

  • Добычу нефти и газа;
  • Переработку;
  • Банки, обслуживающие топливно-энергетический комплекс;
  • "Теневой флот", перевозящий нефть из России;
  • Поставку запасных частей для авиационной промышленности.

Среди компаний, с которых, как ожидают в РФ, могут снять санкции, есть компании в сфере добычи и переработки нефти и газа:

  • Роснефть;
  • Газпромнефть;
  • Сургутнефтегаз;
  • Арктик СПГ 1, 2, 3;
  • Транснефть;
  • Восток Ойл

В отношении этих компаний, как рассчитывают в Москве, могут быть снять следующие запреты: 

  • блокирование деятельности этих компаний в США и ЕС;
  • запрет на поставку оборудования для добычи и переработки нефти;
  • ограничения по финансированию.;
  • ограничения на экспорт нефти (ценовой потолок);

Следующим по значимости сектором являются финансы, в частности банки, обслуживающие топливно-энергетический комплекс (ТЭК). В отношении этих компаний могут быть сняты санкции по замораживанию активов, отключение от SWIFT, блокировку международных транзакций:

  • Сбербанк;
  • ВТБ;
  • Промсвязьбанк;
  • ВЭБ РФ;
  • Газпромбанк;
  • Совкомбанк;
  • Московский Кредитный Банк;
  • Альфа-Банк

Еще одним важным сектором, с которого могут быть сняты санкции, является "теневой флот", в частности, экспорт нефти в обход санкций.

  • Современный Коммерческий Флот;
  • Роснефтефлот;
  • SUN Ship Management Ltd (ОАЭ);

Санкции, которые, как ожидают в РФ, могут быть сняты с этих компаний, включают блокировку активов и транзакций, запрет на заход судов в порты США и ЕС и ограничения по страхованию судов.

Одной из отраслей, где санкции, скорее всего, будут сняты в приоритетном порядке, является авиационная отрасль, в которую входят следующие компании:

  • Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК);
  • Сухой;
  • Конструкторское бюро имени Якова Якова

Санкции, которые планируется снять с этих компаний, включают:

  • Запрет на поставку комплектующих;
  • Ограничения на техническое обслуживание

Следующий раздел в документе выделен желтым цветом, что говорит о том, что россияне, вероятно, считают его менее важным. Санкции, хотя и создают трудности, не рассматриваются как критические для России.

  • Например, SWIFT и платежные системы. Россия создала альтернативные системы в этой области;
  • Поставки электроники и полупроводников продолжаются через третьи страны;
  • Химические удобрения - Россия адаптировала свою логистику;
  • Российские авиакомпании, такие как "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии" - Россия нашла альтернативные механизмы поддержки отрасли.

В документе также указаны компании, отмеченные зеленым цветом, что указывает на то, что эти санкции, скорее всего, не окажут существенного влияния на Россию. Россияне не считают эти санкции важными и не видят необходимости в их отмене. Это касается следующих сфер:

  • программное обеспечение;
  • судостроение;
  • доступ к портам США;
  • финансовые и аудиторские услуги;

Судя по всему, в этих секторах Россия адаптировала свой рынок и нашла альтернативы.

Россия сосредоточилась на снятии санкций в ключевых секторах: нефтегазовом, финансовом, транспортном и авиационном. Меньше всего внимания уделяется секторам, где альтернативные решения уже найдены.

Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025
Фото США готовят масштабное снятие санкций с РФ 04 марта 2025

США снимают санкции с России: что известно на данный момент

Администрация нового президента США Дональда Трампа разрабатывает план потенциального ослабления санкций против Москвы в рамках восстановления отношений с Россией и попыткой положить конец российской агрессии в Украине.

Как сообщало агентство Reuters, Белый дом поручил Государственному департаменту и Министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены.

Пока неизвестно, ослабление каких санкций администрация Трампа будет рассматривать в первую очередь и в какой мере.

Это не первый "дружественный" шаг Белого дома в отношении Кремля: ранее глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить наступательные операции против России, что, по замыслу военного командования, вероятно, является частью усилий по вовлечению России в переговоры о прекращении войны в Украине.

В то же время Трамп продлил действие некоторых санкций против Кремля - ограничения коснулись как чиновников и предприятий, так и российских активов.