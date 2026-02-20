Верховный суд США 'обнулил' всю торговую политику Трампа за последний год

Таможенные тарифы, которыми Трамп обложил весь импорт, признаны незаконными.

Верховный суд США отменил пошлины на импорт товаров в США, которые президент Дональд Трамп с помпой ввел в прошлом году против почти всех стран мира. Об этом пишет Axios.

Как сообщает издание, Верховный суд США в целом был достаточно лояльным к Трампу, но на этот раз даже ему пришлось признать введенные тарифы незаконными. Судьи пришли к выводу, что Белый дом неверно истолковал старый закон о чрезвычайных полномочиях президента.

"На фоне четких и ограниченных полномочий правительство интерпретирует IEEPA (закон 1977 года о полномочиях президента в области торговой политики в условиях чрезвычайной экономической ситуации – УНИАН) как предоставление президенту права единолично устанавливать неограниченные тарифы и изменять их по своему усмотрению. Такое толкование означало бы трансформационное расширение полномочий президента в области тарифной политики", – говорится в решении суда.

Axios отмечает, что это решение Верховного суда фактически обнуляет всю внешнеэкономическую политику Трампа за последний год, что потенциально может привести к правовому хаосу в торговле: ведь компании теперь будут требовать вернуть деньги, которые они уплатили в виде теперь уже отмененной пошлины на импорт.

Также непонятно, что делать с рядом межгосударственных соглашений, заключенных Трампом, где дополнительные тарифы на импорт уже стали частью нового баланса договоренностей на уровне государств.

Таможенная политика Трампа: что нужно знать

Как писал УНИАН, в апреле 2025 года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым ввел так называемые "взаимные пошлины" на импорт товаров из почти всех стран мира. Этот шаг он объяснял желанием сократить торговый дефицит США и защитить американскую экономику от недобросовестной конкуренции.

С 5 апреля начал действовать базовый тариф в размере 10% на весь импорт, а с 9 апреля – дополнительные ставки для отдельных стран с большим дефицитом торговли с США, которые могли достигать 25-50% в зависимости от страны. Эти пошлины охватили практически весь мировой импорт, за исключением нескольких государств, и привели к значительному росту цен на товары в США и международным торговым спорам.

Избежали дополнительных пошлин только Россия, Беларусь, Куба и Северная Корея, что администрация Трампа объясняла и без того уже введенными жесткими санкциями. Украина получила базовый тариф в 10% как страна с умеренным дефицитом торговли с США.

