На доллар давит неопределенность в отношении пошлин США: инвесторы делают ставку на Китай

Дополнительным фактором давления на доллар могут стать потенциальные компенсации импортерам.

Доллар может стать одним из наиболее пострадавших активов от последних новостей об американских пошлинах, тогда как акции Китая могут показать лучшую динамику, пишет Bloomberg.

Решение Верховного суда США отменить масштабные глобальные пошлины вновь усилило неопределенность в торговле. С тех пор Трамп подписал указ о 10% глобальной пошлине и заявил о намерении повысить ее до 15%. В Европе, в частности, готовятся заморозить ратификацию торгового соглашения с США.

Дополнительным фактором давления на доллар могут стать потенциальные возмещения импортерам, которые могут достичь 170 млрд долларов. Верховный суд не уточнил масштаб компенсаций, но уже подано более 1500 исков. Это добавляет неопределенности для средне- и долгосрочных госфинансов США, подталкивает к росту доходности долгосрочных облигаций и давит на доллар.

Видео дня

Снижение среднего эффективного уровня пошлин могло бы ослабить инфляционное давление и прояснить дальнейшие шаги Федеральной резервной системы, считает главный экономист Bank of Nassau Вин Тин.

"ФРС может возобновить цикл смягчения, чувствуя большую уверенность в снижении инфляционных рисков от пошлин. Это позитив для акций и негатив для доллара", – сказал он.

Более 70% участников опроса Markets Pulse ожидают падения индекса доллара Bloomberg в течение месяца. Индекс в 2025 году упад на 8,1% и продолжил снижение в этому году.

37% участников опроса считают, что больше всего выиграют акции Китая и Гонконга: снижение пошлин может поддержать экспорт в США, хотя окончательная ставка неизвестна. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Трамп хочет сохранить пошлины на китайские товары в диапазоне 35–50% и что решение суда не затронет большинство ограничений.

По данным Citigroup Inc., управляющие активами с портфелями более 20 трлн долл. наращивают позиции в акциях и валютах развивающихся рынков из-за неопределенности политики США.

Пошлины Трампа – последние новости

Верховный суд США постановил, что американский президент Дональд Трамп не может использовать чрезвычайные полномочия для введения пошлин, и отменил пошлины на импорт товаров в США, которые Трамп ввел в прошлом году против почти всех стран мира. Через день после решения Верховного суда Трамп объявил, что планирует установить новую ставку глобальной пошлины на уровне 15% вместо прежних 10%.

Евросоюз готов отложить ратификацию торгового соглашения с США, ожидая объяснений от администрации Трампа относительно нового таможенного плана.

МВФ раскритиковал экономическую политику администрации президента США Дональда Трампа, в частности введение пошлин и массовые сокращения рабочих мест. Фонд отметил, что администрация Трампа должна применить "другой набор инструментов", чтобы избежать негативных экономических последствий пошлин.

Вас также могут заинтересовать новости: