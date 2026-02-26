В МВФ разнесли торговую политику Трампа: ситуация в экономике США ухудшается

За последний год в США сократили 15% федерального персонала.

Международный валютный фонд раскритиковал экономическую политику администрации президента США Дональда Трампа, в частности введение пошлин и массовые сокращения рабочих мест, пишет Financial Times.

В заявлении Фонд отметил, что администрация Трампа должна применить "другой набор инструментов", чтобы избежать негативных экономических последствий пошлин. Заявление прозвучало после раунда встреч в рамках проверки состояния экономики США, которую проводит МВФ.

Директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева заявила, что хотя она разделяет обеспокоенность администрации Трампа по поводу масштабов торгового дефицита США, но пошлины оказывают "негативное влияние на предложение" и становятся "препятствием для еще более сильного роста".

Отмечается, что Трамп усилил свою таможенную политику после того, как Верховный суд США постановил, что использование им чрезвычайных полномочий для введения части пошлин было незаконным.

Представители МВФ также раскритиковали масштабные сокращения рабочих мест в федеральном секторе.

"Мы наблюдаем значительное сокращение федеральной занятости – в течение последнего года потеряно 15% федерального персонала. Мы хотим убедиться, что это не повлияет на выполнение ключевых функций, таких как регуляторный надзор или работа статистических агентств", – заявил директор департамента Западного полушария МВФ Найджел Чок.

Он добавил, что налоговое администрирование и государственная статистика "часто недофинансируются" как в США, так и в других странах, несмотря на то, что они "создают чрезвычайно важное общественное благо, в которое, по нашему мнению, следует инвестировать".

Издание пишет, что после возвращения Трампа в Белый дом несколько высокопоставленных чиновников Службы внутренних доходов (IRS) потеряли свои должности. Кроме того, американский лидер уволил комиссара Бюро статистики труда Эрику Макентарфер из-за безосновательных обвинений в политических манипуляциях влиятельными данными по занятости.

"Сильные институты - фундамент для принятия качественных политических решений, особенно когда речь идет о понимании того, что происходит в стране", - подчеркнула Георгиева.

Таможенные войны Трампа - последние новости

Верховный суд США недавно постановил, что американский президент Дональд Трамп не может использовать чрезвычайные полномочия для введения пошлин. Такое решение стало ударом по одному из важнейших направлений президентства Трампа и показало редкую попытку суда ограничить его власть.

Через день после решения Верховного суда Трамп объявил, что планирует установить новую ставку глобальной пошлины на уровне 15% вместо прежних 10%.

Европейский Союз потребовал от Вашингтона разъяснений относительно дальнейших действий Вашингтона после того, как Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа.

