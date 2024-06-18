Отмечается, что компании, работающие в России, имеют ряд проблем, но не спешат полностью уходить вопреки обещаниям.

Всемирно известные компании, которые после полномасштабного вторжения в Украину заявляли о желании покинуть Россию в знак протеста, до сих пор не спешат этого делать.

Издание Bloomberg пишет, что компания Coca-Cola Co. была одна из первых, кто объявил о своем уходе и даже попросила изъять из магазинов продукцию, прекратить поставки сырья и остановить производство. Но два года спустя логотип Coke по-прежнему легко найти в супермаркетах и ресторанах. Если учесть новичка под названием "Добрая кола", который продается в банках со знакомым красным оттенком и тем же вкусом, то по некоторым показателям компания остается ведущим производителем газированных напитков в РФ.

Это объясняется тем, что Multon Partners, компания, разливающая кока-колу в РФ, принадлежит отдельной, зарегистрированной в Лондоне компании Coca-Cola HBC, в которой американская компания владеет 21% акций. "Добрая кола" принадлежит именно компании Multon. Напиток стал самой популярной газировкой в стране, занимая 1% рынка. Таким образом, прибыль от продаж Coca-Cola в России просто перешла к Coca-Cola HBC.

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Сама Coca-Cola по-прежнему доступна в России, ее импортируют из Грузии, Казахстана и других соседних стран благодаря закону, разрешающему продавать брендированные товары без согласия владельца торговой марки. Только благодаря этому импорту Coca-Cola стала газировкой №3 в России, занимая 6% рынка.

Не колой единой - кто еще остался в России

В сентябре 2022 года компания PepsiCo Inc. заявила, что прекращает производство и продажу Pepsi, Mountain Dew и 7Up в России, и ее доля на рынке рухнула. Однако вскоре Pepsi добавила новую колу Evervess и увеличила выпуск Frustyle на полудюжине своих заводов в стране. В прошлом году продажи напитков российского подразделения компании подскочили на 12%, до 209 миллиардов рублей (2,3 миллиарда долларов). Выручка подразделения по производству детского питания и молочных продуктов выросла на 10%, до 129 миллиардов рублей.

По данным исследования Йельской школы менеджмента, с 2022 года более 1000 транснациональных корпораций заявили о сокращении российских предприятий, но многие остались. Unilever Plc и Nestlé SA не захотели продавать свои производственные мощности с огромной скидкой, которую Кремль потребовал в качестве налога на выезд.

Датская пивоваренная компания Carlsberg AS и йогуртовый гигант Danone SA арестовали свои активы, пытаясь уйти из страны, хотя Danone в итоге договорилась о продаже. Французский оператор супермаркетов Auchan, ритейлер одежды Benetton Group и сети ресторанов Subway и TGI Fridays продолжают работать в России и не планируют сокращать свою деятельность.

Для компаний, все еще работающих в стране, репатриация доходов затруднена, так как им требуется труднодоступное разрешение на вывоз денег, но прибыль значительна.

Западные компании ростаются в РФ - что писало FT

Сотни западных групп остались в РФ после полномасштабного вторжения в 2022 году. Западные компании, среди которых Avon Products, Air Liquide и Reckitt, остались в России, несмотря на то, что планировали уйти после вторжения в Украину, поскольку бюрократические преграды растут, а потребительская активность восстанавливается.

По данным Киевской школы экономики, более 2100 транснациональных корпораций остались в России с 2022 года, по сравнению с примерно 1600 международными компаниями, которые либо ушли с рынка, либо сократили масштабы своей деятельности.

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