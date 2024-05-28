Россия стала гораздо более привлекательной для транснациональных корпораций, в частности, в потребительском секторе.

Сотни западных групп остались в РФ после полномасштабного вторжения в 2022 году. Западные компании, среди которых Avon Products, Air Liquide и Reckitt, остались в России, несмотря на то, что планировали уйти после вторжения в Украину, поскольку бюрократические преграды растут, а потребительская активность восстанавливается, пишет Financial Times.

"Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. Они сказали, что уйдут. Им был представлен выбор покупателей, который был для них неприемлем", – рассказал агентству один из руководителей, который работает с западными компаниями в стране.

В целом, по данным Киевской школы экономики, более 2100 транснациональных корпораций остались в России с 2022 года, по сравнению с примерно 1600 международными компаниями, которые либо ушли с рынка, либо сократили масштабы своей деятельности.

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Отмечается, что в 2022 году десятки таких групп пообещали сократить свое присутствие в России. Но Москва постепенно повысила стоимость корпоративного выхода, введя обязательную 50-процентную скидку на активы из "недружественных" стран, продаваемые российским покупателям, и минимальный 15-процентный "налог на выход". Кроме того, становится все труднее найти местных покупателей, которые были бы приемлемыми как для продавца, так и для Москвы, и чье участие не подпадало бы под западные санкции.

Некоторые компании больше не чувствуют, что вынуждены уходить из страны. Avon начала процесс продажи своего российского бизнеса и получила предложения, но решила их не принимать.

Транснациональные корпорации помнят о сложностях западных компаний, таких как Carlsberg и Danone, активы которых были конфискованы после объявления ими планов выхода с рынка. В то время как Danone в конце концов смогла договориться о продаже активов со значительной скидкой, Carlsberg остается втянутой в длительную судебную тяжбу с Москвой, а один из бывших топ-менеджеров пивоваренной компании находится в российской тюрьме.

Рост доходов в РФ

Научный сотрудник-нерезидент Центра Карнеги в России и Евразии Александра Прокопенко отметила, что рост заработных плат и более благоприятная, чем ожидалось, экономическая ситуация способствовали буму расходов, что сделало Россию гораздо более привлекательной для транснациональных корпораций, в частности, в потребительском секторе.

Недавняя волна национализаций, которые были направлены как на иностранные группы, так и на местных игроков, остается основным риском для иностранных граждан в России: "Поэтому они видят этот риск для себя: "Поэтому если они считают этот риск управляемым, почему бы им не остаться?", – добавила Прокопенко.

Так, в марте 2022 года PepsiCo объявила, что приостановила продажи и производство своего флагманского напитка в России, но продолжает управлять молочным бизнесом в стране, в котором занято 20 000 человек напрямую и 40 000 работников сельского хозяйства опосредованно. Конкурент Coca-Cola прекратил отправлять свои сиропы для безалкогольных напитков в Россию, но эту роль занял ботлер гиганта в регионе, Coca-Cola Hellenic, в котором он владеет 21% акций.

Среди более чем 2000 компаний, которые заявили, что останутся в России, включая Mondelez, Unilever, Nestlé и Philip Morris, некоторые стали более открытыми в отношении своих планов. Генеральный директор Mondelez недавно заявил FT, что инвесторам "морально безразлично", покинут ли группы страну.

В то же время не хватает ясности относительно заявлений некоторых компаний о продаже активов. Австрийский Raiffeisen Bank International оказался под ударом после того, как FT сообщила, что десятки размещенных им объявлений о работе в России указывали на амбициозные планы роста в этой стране, несмотря на его обещание уйти с рынка.

Второй руководитель, работающий с западными компаниями в России, сказал Financial Times, что настроения заметно изменились. Некоторые компаний построили четыре, пять заводов за 30 лет, и они не собираются продавать это за 90-процентную скидку.

Выход западных компаний из России

Ранее УНИАН писал, что австрийский Raiffeisen Bank все же намерен выполнить предписание Европейского центрального банка о сокращении бизнеса в Российской Федерации. Отмечается, что такие действия запланированы на третий квартал 2024 года.

В 2023 году крупнейшие западные банки, которые остались в России, уплатили Кремлю более 800 млн евро налогов. Сумма выросла в четыре раза, если сравнивать с довоенным периодом, несмотря на обещания минимизировать российские риски после полномасштабного вторжения в Украину.

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