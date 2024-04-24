Немецкая компания продает российский бизнес.

Немецкая компания-производитель модной одежды Hugo Boss согласилась продать свой российский бизнес оптовому партнеру Stockmann. Соглашение положит конец присутствию компании в России, пишет Reuters.

Отмечается, что Hugo Boss не разглашает финансовые условия сделки. Россия требует, чтобы иностранные компании продавали активы со скидками не менее 50%. "В результате сделки Hugo Boss больше не будет присутствовать в России с собственным юридическим лицом", – говорится в заявлении модного дома.

Правительственная комиссия России по продаже иностранных активов одобрила сделку. Ожидается, что сделка, которая еще должна быть одобрена национальным европейским органом, будет завершена в третьем квартале этого года.

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Стоит отметить, что Hugo Boss, вместе со многими сетями магазинов, приостановил свой розничный бизнес в России вскоре после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Компания также приостановила свою деятельность в сфере электронной коммерции на российском рынке и прекратила рекламу.

Hugo Boss оказался под давлением из-за продолжения поставок некоторых товаров в Россию со стороны общественных организаций, которые требуют от западных компаний разорвать связи с Россией.

"Что касается нашего оптового бизнеса, мы выполняли контрактные обязательства перед нашими партнерами. В этом контексте Hugo Boss всегда придерживался и придерживается действующих санкций ЕС", – заявил немецкий производитель.

Stockmann – финская компания розничной торговли и одноименная сеть магазинов по продаже одежды и товаров для дома.

Выход западного бизнеса из РФ

Ранее УНИАН писал, что немецкий производитель строительных материалов Knauf полностью сворачивает свою работу на российском рынке. Производитель стройматериалов не назвал конкретных причин, указав лишь на то, что решение приняли на фоне "текущих событий". Заметим, что Knauf работала на российском рынке более 30 лет.

В то же время ЕС планирует заставить известную банковскую группу свернуть бизнес в России. Европейский центральный банк готовится приказать итальянскому UniCredit сократить бизнес в РФ.

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