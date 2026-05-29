Ракета-конкурент SpaceX взорвалась во время испытаний (видео)

Авария произошла за несколько дней до запланированного запуска интернет-спутников для Amazon.

Тяжелая ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джефу Безосу, взорвалась на стартовой площадке во время испытаний в США. Видеозапись показала, как ракета взорвалась, превратившись в огненное облако.

В компании сообщили, что взрыв произошел в ходе проверки двигателей перед запланированным запуском интернет-спутников для Amazon.

"Во время сегодняшних испытаний с проверкой двигателя произошла непредвиденная ситуация", - говорится в заявлении.

Blue Origin сообщила, что весь персонал находится в безопасности, и ведёт расследование инцидента.

Несколько сотрудников сообщили Financial Times, что первоначальная оценка места происшествия показала серьёзные повреждения единственной стартовой площадки Blue Origin и другого оборудования, включая молниеотвод и транспортёр-установщик, используемый для подъема ракет на позицию перед запуском.

По словам источников, ожидается, что авария серьёзно повлияет на планы компании по запускам в этом году.

"Очень тяжёлый день", – написал Безос в X, – "но мы восстановим всё, что нужно, и вернёмся к полётам. Оно того стоит".

Запуск New Glenn был запланирован на понедельник для доставки 48 спутников для интернет-группировки Amazon Leo.

Компания Blue Origin стремится увеличить частоту запусков и планирует в этом году совершить 12 полетов на ракете New Glenn. Она нацелена на конкуренцию с компанией SpaceX Илона Маска, которая готовится к рекордному первичному публичному размещению акций в следующем месяце.

Илон Маск уже прокомментировал взрыв на платформе X.

"Мне очень жаль это видеть, надеюсь, вы быстро восстановитесь", - написал Маск.

New Glenn - что это за ракета

New Glenn является двухступенчатой тяжелой ракетой-носителем, разработанной компанией Blue Origin. Последнюю создал основатель Amazon Джефф Безос. Ракета может выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 45 т.

Первый запуск ракеты планировали осуществить в 2021 году, но после нескольких переносов его провели 16 января 2025-го. Сам старт был удачным, однако посадить первую ступень тогда не удалось. В конце 2025 года Blue Origin успешно запустила миссию NASA на ракете New Glenn и впервые вернула ее первую ступень.

В то же время в апреле 2026 года ракета снова потерпела неудачу. Она не смогла вывести на заданную орбиту спутник мобильной связи BlueBird Block 2 компании AST SpaceMobile.

