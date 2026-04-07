Нам предстоит решать задачи евроинтеграции: бизнес призвал Раду вернуться к законопроекту об отходах добывающей отрасли

Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины (НАДПУ) обратилась к профильному комитету Верховной Рады с призывом возобновить работу над законопроектом №12180 об отходах добывающей промышленности, который был отклонен в первом чтении еще в 2025 году.

В обращении отмечается, что затягивание с принятием этого закона создает риски как для бизнеса, так и для государства. Речь идет не только о выполнении евроинтеграционных обязательств, в частности имплементации Директивы 2006/21/ЕС, но и о необходимости системного урегулирования накопившихся проблем в отрасли.

Нынешнее законодательство создает ситуацию, когда часть материалов, пригодных для повторного использования, формально считается отходами. Это сдерживает экономическую деятельность и в то же время не решает вопрос их накопления, что создает экологические риски.

В ассоциации предлагают создать новую рабочую группу для подготовки обновленной редакции законопроекта, чтобы обеспечить баланс между экологическими требованиями, экономическими интересами и правовой определенностью для бизнеса.

Также подчеркивается, что в условиях гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС такие решения имеют стратегическое значение для развития экономики.

