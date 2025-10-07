В бюджете РФ в 2026 году образуется "дыра" на 3,7 трлн рублей.

Содержание президента РФ Владимира Путина и его администрации в 2026 году подорожает для российских налогоплательщиков до рекордной суммы, о чем следует из проекта закона о бюджете.

Согласно документу, расходы по статье "функционирование президента и его администрации" составят 32,917 млрд рублей — то есть в среднем 2,74 млрд рублей в месяц (33,4 млн долларов), пишет The Moscow Times.

По сравнению с текущим годом (30,926 млрд рублей) содержание Путина станет дороже почти на 2 млрд рублей и обойдется в сумму, превышающую годовые бюджеты бедных российских регионов (28,8 млрд рублей в Калмыкии, 24,2 млрд рублей в Еврейском автономном округе).

Видео дня

В 2027 году финансирование российского президента и администрации вырастет на дополнительные 809 млн рублей, до 33,726 млрд; а в 2028-м — еще на 906 млн рублей, до 34,632 млрд.

Три четверти дополнительного финансирования — 1,511 млрд рублей в 2026 году — уйдет на повышения зарплат для работников АП. Остаток — около 500 млн рублей — заложен на дополнительные "закупки товаров, работ и услуг" для нужд Кремля.

Также подорожает для бюджета содержание думы, совета федерации и правительства.

"Общие расходы бюджета, согласно проекту, вырастут в следующем году на 1,2 трлн рублей, до 44 трлн. При этом доходы составят 40,3 трлн. В результате в казне образуется "дыра" на 3,7 трлн рублей", - сообщили в издании.

Отмечается, что для покрытия дефицита, который в этом году в номинальном выражении побьет рекорд пандемии, власти планируют увеличить НДС с 20% до 22%, а также провести радикальную налоговую реформу для малого бизнеса, снизив порог для упрощенной системы налогообложения с 60 млн до 10 млн рублей ежегодного дохода.

Экономические проблемы РФ

На поддержание боевых действий власти России тратят каждый второй рубль налогов, собранных в федеральный бюджет РФ. По данным The Moscow Times, доля расходов на войну в первом квартале текущего года достигла 50,1%, а на конец второго - 48,2%.

Военный бюджет России впервые сократили с момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Данная ситуация свидетельствует о том, что Кремль достиг предела возможностей ведения войны в условиях растущего давления на экономику.

Издание The New York Times сообщало, что в проекте бюджета на 2026 год заложено сокращение государственных расходов на оборону с более чем 163 млрд долларов до примерно 156 млрд долларов по текущему обменному курсу.

Вас также могут заинтересовать новости: