Эксперты считают, что металл может подорожать до баснословных 15 тысяч долларов.

Медь достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 12 000 долларов за тонну. Перебои в добыче и "торговая война" президента США Дональда Трампа, привели к тому, что этот важнейший металл демонстрирует самый большой рост за год с 2009 года.

Издание Bloomberg пишет, что цены выросли до 12 044 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов. Таким образом, 1 килограмм меди обойдется в 12 долларов.

Deutsche Bank предупреждает, что объем добычи крупнейших мировых горнодобывающих компаний в этом году сократится на 3% и может снова упасть в 2026 году.

Видео дня

В свою очередь аналитики Morgan Stanley предупредили, что хотя на данный момент мировых запасов достаточно, но в следующем году мировой рынок меди столкнется с самым серьезным дефицитом за последние 20 лет. Банк ожидает, что в 2026 году спрос превысит предложение примерно на 600 000 тонн, и считает, что дефицит будет только усугубляться.

При этом эксперты Citigroup ожидают, что в случае оптимистичного сценария, при котором ослабление доллара и снижение процентных ставок в США еще больше повысят привлекательность меди, цены могут достичь 15 000 долларов.

В свою очередь аналитики Goldman Sachs отметили, что пока что рост цен обусловлен ставками инвесторов на будущее сокращение предложения на рынке, а не сегодняшними условиями спроса и предложения.

Цены на металлы - последние новости

Цены на золото продолжают рекордный рост, почти добравшись до психологической отметки в 4 500 долларов, на фоне ослабления доллара и геополитической неопределенности. Серебро также продолжает стремительный рост. Его цена поднялась на 0,7% до 69,51 доллара за унцию.

На этом фоне выросли и другие драгоценные металлы. Платина подорожала на 3% до 2 184 доллара за унцию (70,22 доллара за грамм), что стало самым высоким показателем за более чем 17 лет. Палладий вырос на 2,8% до 1 811 долларов (58,22 доллара за грамм), обновив максимум за три года.

Вас также могут заинтересовать новости: