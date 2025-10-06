Отгрузка российской сельхозтехники на внутренний рынок в январе-июле сократилась на 30% в годовом измерении.

Крупнейший в Российской Федерации производитель сельскохозяйственной техники "Ростсельмаш" по итогам этого года сократит производство на 30% год к году. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает The Moscow Times.

По словам совладельца компании Константина Бабкина, всего за год выпустят 2700 комбайнов и 800 тракторов. Почти столько же планируют продать.

Из-за сокращения производства предприятие с августа работает только три дня в неделю. Также "Ростсельмаш" отказался от долгосрочных инвестиций, в частности, от строительства завода гидростатических трансмиссий и модернизации завода точного литья.

В то же время россияне продолжают разработку новых моделей зерноуборочной техники, тракторов, погрузчиков и экскаваторов.

Причинами кризиса Бабкин считает высокую ключевую ставку российского Центробанка и низкие доходы аграриев.

Ранее в Госдуме заявили, что если "Ростсельмаш" не сможет в этом году продать 2500 комбайнов и тракторов, то ему придется приостановить деятельность и отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

Проблемы наблюдаются и у других российских производителей сельхозтехники. Так, крупный Кировский завод по итогам года сократит выпуск продукции на 20-25%.

В целом отгрузки российской сельхозтехники на внутренний рынок в январе-июле сократились на 30% в годовом измерении. Продажи зерноуборочных комбайнов упали более чем в 1,5 раза, до 1195 штук, тогда как продажи сельскохозяйственных тракторов просели более чем на треть, до 1509 единиц.

Интересно, что в российском министерстве сельского хозяйства обвиняют самих производителей сельхозтехники. Чиновники говорят о "слишком высокой цене", подчеркивая, что тракторы за последние несколько лет подорожали на 70-80%.

Отметим, что российским аграриям надо обновлять по 10-15% парка ежегодно, но сейчас большинство не может это сделать из-за роста затрат на посевную и низкой урожайности на юге России.

Трудности наблюдаются не только у производителей российской сельскохозяйственной техники. Ранее стало известно, что продажи автомобилей Lada за восемь месяцев 2025 года упали на 24,9%, до 211,3 тыс. единиц.

Это привело к снижению зарплат на предприятии, что в свою очередь вызвало волну увольнений. Известно, что соответствующие заявления уже подали десятки людей, хотя менеджмент компании всячески пытается замедлить отток рабочих, создавая различные препятствия.

