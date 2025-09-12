Экономисты ожидали большего снижения учетной ставки.

Центральный банк Российской Федерации в пятницу, 12 сентября, снизил базовую процентную ставку лишь на 1 процентный пункт до 17%. Это последняя мера в ответ на охлаждение экономики в условиях войны, которая усиливает давление на государственный бюджет.

Газета Financial Times пишет, что после принятия этого решения регулятор оказался в той же ситуации, что и в августе 2024 года, но в гораздо менее благоприятных условиях - доходы бюджета снизились, дефицит увеличился, а промышленный и экономический рост стремится к нулю.

Сохранять баланс в российской экономике становится все сложнее, поскольку война против Украины приводит к росту военных расходов. Так, после падения в 2022 году ВВП России вырос более чем на 4% в год в 2023 и 2024 годах - благодаря государственным военным расходам, высоким доходам от энергоносителей и буму потребительских расходов, вызванному ростом заработных плат. Однако в конце 2024 года экономика начала замедляться, и годовой рост ВВП сократился до 1,1% во втором квартале.

Одной из главных экономических проблем последних лет была инфляция, которая в апреле 2022 года взлетела до 18% на фоне роста импортных затрат из-за западных санкций против России, потока военных расходов и постоянной нехватки рабочей силы, которая вынуждала компании повышать зарплату. На єтом фоне регулятор перешел к жесткой денежно-кредитной политике, что помогло снизить инфляцию в июле до уровня ниже 9% в годовом исчислении.

Однако в сентябре инфляция снова начала расти на фоне ослабления рубля в связи с падением экспортных доходов, ожиданиями снижения ставок и ужесточением санкций, хотя с января "деревянный" все же укрепился примерно на 20% по отношению к доллару.

"Банк России будет поддерживать денежно-кредитную политику настолько жесткой, насколько это необходимо для возвращения инфляции к целевому уровню в 4% в 2026 году", - говорится в заявлении центрального банка.

Инфляционное давление усиливают и другие факторы: рост цен на бензин из-за атак украинских дронов на российские НПЗ, которые напрямую затрагивают потребителей и приводят к росту затрат.

Рост экономики Российской Федерации резко замедлился. По данным Министерства экономики РФ, валовой внутренний продукт за первые семь месяцев года вырос лишь на 1,1%. В 2024 и в 2023 годах рост составлял 4,1%.

При этом на поддержание боевых действий власти России тратят каждый второй рубль налогов, собранных в федеральный бюджет.

