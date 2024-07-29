Наибольшее беспокойство западных стран вызывает вопрос, кто контролирует цепи поставок в отраслях чистой энергетики.

На дне океана разбросаны огромные запасы никеля, меди, кобальта и марганца. Указанные минералы нужны в огромных количествах для электрификации мировой экономики и уменьшения зависимости от ископаемого топлива, поэтому компании, в частности китайские, давно хотели их добывать.

В то же время Международный орган по морскому дну (структура ООН) все еще выясняет, как регулировать добычу полезных ископаемых. Некоторые экологические группы выступают за полный запрет. Сторонники и критики глубоководной добычи обсуждают эти вопросы на заседании с 29 июля по 2 августа. Из более 160 стран-участниц мало кто заинтересован в результатах обсуждения больше, чем Китай, говорится в статье The Economist.

По данным Международного энергетического агентства, спрос на важнейшие полезные ископаемые может вырасти более чем вдвое к 2040 году по сравнению с 2020-м. И главной причиной этого является Китай. Он производит большинство солнечных панелей, электромобилей и аккумуляторов в мире, а для этого нужны указанные минералы. В 2023 году на отрасли чистой энергетики пришлось 40% роста ВВП Китая. Но Пекин вынужден импортировать многие критически важные минералы. Так, марганец поступает из Южной Африки, Габона и Австралии. Большинство кобальта поступает из Демократической Республики Конго. Никель в основном получает из Филиппин и Индонезии.

Видео дня

Отмечается, что такая зависимость беспокоит китайских лидеров. Они опасаются, что поставки могут быть прерваны из-за политических потрясений или давления со стороны конкурентов, таких как США. Борьба за важнейшие полезные ископаемые является "новым фронтом стратегической конкуренции между мировыми державами", утверждает национальная разведывательная служба Китая.

Китайские чиновники ставят некоторые металлы на одну ступень с сырой нефтью и природным газом по их важности. Глубоководная добыча обещает надежные поставки. И это будет происходить в международных водах, вне суверенной власти других стран. В 2016 году президент Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна должна прибрать к рукам "скрытые сокровища" океана.

По словам журналистов, с этой целью Китай потратил годы на усиление влияния в Международном органе по морскому дну, который имеет полномочия в международных водах в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. МОМ в значительной степени финансируется странами-членами, и Китай дает ему больше всего денег. В 2020 году он также открыл учебный центр в портовом городе на востоке Китая Циндао.

В прошлом году на заседаниях некоторые страны пытались ввести мораторий на глубоководную добычу полезных ископаемых, но потерпели неудачу, в значительной степени из-за давления Китая.

Всего уже выдана 31 лицензия, позволяющая владельцам разведывать полезные ископаемые в рамках подготовки к коммерческой деятельности. Три китайские компании – China Ocean Mineral R&D Association, China Minmetals и Beijing Pioneer Hi-Tech Development – владеют пятью лицензиями. Это больше, чем у любой другой страны. Им не терпится начать добычу. Три китайские лицензии охватывают участки морского дна в зоне Кларион-Клиппертон. Это регионе в восточной части Тихого океана, который содержит количество критически важных минералов, примерно эквивалентное всем земным запасам. Две другие находятся в западной части Тихого океана и Индийском океане.

Авторы отмечают, что компании занимаются добычей полезных ископаемых, чтобы заработать деньги. Однако у Китая есть и более масштабные цели. Глава China Minmetals, государственного гиганта, который имеет лицензию на разведку около 7,3 млн гектаров, пообещал обеспечить поставки полезных ископаемых, чтобы помочь "омолодить китайскую нацию". По его словам, китайские компании должны расширять свою деятельность до тех пор, пока их будет "невозможно вытеснить" из глобальных цепей поставок.

Какие проходит добыча на дне океана

Глубоководная добыча предполагает отправку на морское дно большого робота, который поднимает груды металла, известные как конкреции. Затем вспомогательное судно всасывает их через трубу. Это сложный процесс из-за плохой видимости и высокого давления на дне моря. Китайская технология не совсем передовая, но приближается к этому. В июле команда из Шанхайского университета отправила тестового робота на глубину ниже 4 метров, чтобы собрать 200 кг материала. Робот был по большей части построен из компонентов китайского производства.

Если начнется коммерческая добыча полезных ископаемых, китайские компании вполне могут стать лидерами в этой области, считает Кори Комбс из консалтинговой компании Trivium. Китай может строить корабли и роботы быстрее, чем любая другая страна.

В статье указано, что все это беспокоит экологические группы. Глубоководное океанское дно поддерживает тысячи уникальных видов. Даже при условии строгого регулирования и ответственных операторов, горные работы могут нанести вред.

Добыча не только в мирных целях

Конкуренты Китая тоже неспокойны. Одно из опасений заключается в том, что глубоководная добыча полезных ископаемых может служить прикрытием для менее мирной деятельности. Исследования глубоководных районов океана помогут китайским военно-морским подводным лодкам в навигации. В 2021 году китайское исследовательское судно необъяснимым образом отклонилось от своей зоны разведки. Оно провело пять дней в водах вблизи Гавайских островов, где США имеет крупные военные базы.

Однако наибольшее беспокойство западных стран вызывает вопрос о том, кто контролирует цепи поставок в отраслях чистой энергетики. Китай уже имеет существенное преимущество. Глубоководная добыча может его закрепить. Америка, тем временем, не участвует в обсуждениях Ассоциации международных исследований (ISA), поскольку она не ратифицировала некоторые документы.

Экономика Китая – последние новости

Ранее УНИАН писал, что влияние от замедления экономики Китая почувствовали европейские компании – от роскошных брендов до производителей автомобилей. Бизнес в Европе уже чувствует удар, и еще больше проблем ждет предприятия, которые очень зависят от спроса в Китае.

Также Китай удивил, снизив ключевую краткосрочную учетную ставку и базовые ставки кредитования. Пекин пошел на такой шаг, чтобы ускорить рост второй по величине экономики мира.

Вас также могут заинтересовать новости: