По словам республиканца, Украина имеет значительные запасы полезных ископаемых.

Украина имеет большие запасы полезных ископаемых. Если Россия победит, часть этих ресурсов достанется Китаю. Об этом в интервью CBS News заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Они сидят в Украине на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. Я не хочу отдавать эти деньги и эти активы Китаю. Помогите Украине сейчас. Они могут стать лучшим бизнес-партнером, о котором мы когда-либо мечтали", – отметил американский политик.

По его словам, критически важные минеральные активы на $10-12 триллионов могут быть использованы Украиной и Западом, а не отданы Путину и Китаю.

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"Давайте поможем им выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Давайте найдем решение этой войны. Они сидят на золотой жиле", – подчеркнул политик.

Заявления Грэма относительно Украины

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что поддержит усилия по подготовке украинских военных вне США. Также он отметил, что настало время передать Украине F-16.

Грэм призвал украинских законодателей как можно быстрее принять законопроект о мобилизации. Отдельно он заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста.

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