Отмечается, что страна находится на грани дефляции и сталкивается с затяжным кризисом недвижимости, растущим долгом и слабыми настроениями потребителей и бизнеса.

Китай удивил, снизив ключевую краткосрочную учетную ставку и базовые ставки кредитования. Пекин пошел на такой шаг, чтобы ускорить рост второй по величине экономики мира.

Издание CNBC пишет, что снижение ставок произошло после того, как в Китае обнародовали отчет за второй квартал, показатели которого оказались хуже, чем ожидалось. Страна находится на грани дефляции и сталкивается с затяжным кризисом недвижимости, растущим долгом и слабыми настроениями потребителей и бизнеса. Напряженность в торговле также возрастает, поскольку мировые лидеры все больше опасаются доминирования Китая в экспорте.

Народный банк Китая заявил, что снизит семидневную ставку обратного РЕПО – сделка купли/продажи ценной бумаги с обязательством обратной продажи/купли - до 1,7 % с 1,8 %, а также усовершенствует механизм операций на открытом рынке.

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После этого Китай снизил базовые кредитные ставки на ту же величину. Ставка по однолетним кредитам (LPR) была снижена до 3,35% с 3,45%, а по пятилетним - до 3,85% с 3,95%.

"Сегодняшнее снижение ставки - неожиданный шаг, вероятно, вызванный резким замедлением темпов роста во втором квартале, а также призывом "достичь цели роста в этом году" к третьему пленуму", - сказал Ларри Ху, главный экономист по Китаю в Macquarie.

Цзю Ван, глава отдела валютной стратегии и ставок в Большом Китае в BNP Paribas, отметил, что рост ожиданий того, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки, также дает возможность маневрировать в рамках смягчения денежно-кредитной политики.

После снижения ставок китайский юань упал до почти двухнедельного минимума 7,2750 за доллар.

Доходность китайских гособлигаций упала - 10-летние и 30-летние снизились на 3 базисных пункта, а затем стабилизировались на уровне 2,24% и 2,45% соответственно. Фьючерсы на 30-летние казначейские облигации Китая с поставкой в сентябре 2024 года CTLU4 выросли примерно на 0,3%.

"Тот факт, что Пекин не стал ждать, пока ФРС снизит ставку первой, указывает на то, что правительство признает понижательное давление на экономику Китая", - сказал Чжан Чживэй, президент и главный экономист Pinpoint Asset Management.

Он ожидает дальнейшего снижения ставок в Китае. Этот шаг направлен на "усиление антициклических корректировок для более эффективной поддержки реальной экономики".

Экономический кризис в Китае - последние новости

Темпы роста экономики Китая оказались медленее, чем ожидалось. Вторая по величине экономика мира в апреле-июне выросла на 4,7% по сравнению с годом ранее, но этот результат ниже 5,3% роста в предыдущем квартале. Экономисты прогнозировали на этот квартал рост в 5,1%, но прогнозы не оправдались.

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