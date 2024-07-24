От падения спроса в КНР страдают европейские производители.

Влияние от замедления экономики Китая почувствовали европейские компании – от роскошных брендов до производителей автомобилей. Бизнес в Европе уже чувствует удар, и еще больше проблем ждет предприятия, которые очень зависят от спроса в Китае, пишет Bloomberg.

Отмечается, что среди известных имен находятся Hugo Boss AG, Burberry Group Plc и Daimler Truck Holding AG, чьи прибыли пострадали от того, что клиенты стали более осторожными. LVMH присоединился к растущему списку, сообщив, что продажи в регионе, который включает Китай, упали на 14% во втором квартале.

Меньше денег, потраченных на европейские товары, имеет серьезные последствия для прибылей компаний. Также создает риски для стоимости акции, оценки компаний и даже рабочих мест. Swatch Group, например, зафиксировала падение продаж в Китае на 30% в первом полугодии и сокращает производство.

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По словам журналистов, руководители могут надеяться, что это краткосрочная вспышка, но непонятно, как Китай изменит ситуацию. Пекин столкнулся с несколькими проблемами, от углубления кризиса собственности до спада потребительских расходов и роста напряженности в торговле. Стратеги Goldman Sachs рекомендуют инвесторам продавать европейские акции, которые получают основную часть своих продаж из Китая.

"Мы обеспокоены влиянием Китая. Предупреждения о прибыли от европейских компаний снова в этом сезоне отчетности уже указали на риск более слабого, чем ожидалось, спроса со стороны Китая, особенно потребителей", – считает старший стратег по нескольким активам Pictet Asset Management Арун Сай.

В статье указано, что в ближайшей перспективе влияние экономического спада в Китае уже повлияло на прибыли, предвещая плохое, поскольку отчетный сезон приближается к своему пику в последующие дни и недели.

В последние годы бренды класса "люкс" закрепили свое состояние на прибыльном рынке Китая, но сейчас замедление оказывает на них давление. Акции Hugo Boss и Burberry были среди тех, кто пострадал на прошлой неделе, поскольку две модные группы выпустили предупреждение о прибыли. Немецкий производитель автомобилей Porsche AG упал после того, как дефицит поставок усилил давление замедления продаж в Китае.

Производители промышленных товаров также находятся в центре внимания после того, как ABB Ltd обвинила двузначное падение китайских заказов в своем плохом квартале.

Мрачные перспективы

Китайские власти на недавнем Третьем пленуме действительно объявили о некоторых мерах, способствующих росту. Но они не проявили особой неотложности, чтобы повысить спрос или остановить падение недвижимости. Это означает, что европейские компании, которые получили выгоду во время бума в стране, вероятно, столкнутся с продолжением замедления китайского аппетита к иностранным товарам и услугам.

Особенно уязвимой выглядит Германия, поскольку на нее приходится половина экспорта Европейского Союза в Китай: "Внутренняя слабость Китая была многолетним препятствием, но была омрачена силой в США. Теперь, когда оба региона, кажется, замедляются, зарождающееся восстановление Европы снова уязвимо к внешним силам", – говорится в записке стратегов во главе с Джерри Фаулером.

Китай также является проблемой для некоторых европейских производителей. Он становится конкурентом, угрожающим прибыли в ряде секторов, от полупроводников до химикатов. Это соперничество также проявляется в форме тарифов, когда ЕС вводит временные пошлины на электромобили, изготовленные в Китае.

Экономика Китая

Ранее УНИАН писал, что Китай удивил, снизив ключевую краткосрочную учетную ставку и базовые ставки кредитования. Пекин пошел на такой шаг, чтобы ускорить рост второй по величине экономики мира.

В декабре 2023 года производственная активность в Китае продолжила сокращаться больше, чем ожидалось. Это омрачило перспективы восстановления экономики страны и стало основанием для новых стимулирующих мер в новом году.

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