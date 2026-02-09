Построенные в советское время квартиры могут иметь свои преимущества.

Советское жилье может привлекать покупателей недвижимости тем, что такие дома обычно дешевле новостроек. На первый взгляд эти здания могут казаться одинаковыми. Но если вы хотите приобрести качественную квартиру и не жалеть о потраченных деньгах, стоит все же разобраться, в чем разница между хрущевкой и брежневкой и что такое сталинка.

Член Национального Союза Архитекторов Украины, архитектор Валентин Погорелый рассказал УНИАН, какие существуют виды советской застройки, в чем преимущества и недостатки каждого типа и где жить наиболее комфортно.

Что означает хрущевка и как ее определить

Хрущевки начали строить в 50-х годах XX века. Определить, что дом - хрущевка, можно по кухне. Если кухня маленькая (4-5 квадратных метров), то это первый признак того, что жилье относится к этому типу.

Самый простой способ определить, хрущевка это или нет, - посмотреть на высоту потолка: он у них самый низкий из всех видов советских домов и составляет около 2,5 метра. Бывают хрущевки, где потолок высотой примерно 2,4 метра. То есть основные признаки таких домов - маленькие кухни и невысокие потолки.

Еще этим зданиям присуще то, что на одном этаже может быть много квартир - 5-6.

Однозначным плюсом такого типа застройки является то, что ее дешевле содержать. Преимущества, которые имеет хрущевка - планировка квартиры таким образом, что общая ее площадь составляет в среднем 40-45 квадратных метров. Поэтому приходится гораздо меньше платить за отопление. А минусом для кого-то может стать то, что такое жилье имеет небольшую площадь.

Какие дома считаются брежневками

Брежневки начали строить после 70-х годов. Основное, в чем разница брежневки от хрущевки, это большая площадь кухни - у них она 8-12 квадратных метров, большие спальни, и высота потолков также больше. В основном в брежневках высота потолка 2,6-2,7 метра. В целом их можно назвать улучшенными хрущевками.

Однозначный плюс брежневки в том, что в них площади для проживания более комфортные (средняя площадь примерно 55-65 квадратных метров), кроме того, это "более свежие" здания, поэтому в них не так сильно изношены коммуникации, как в хрущевках. Хотите знать, как понять, что квартира брежневка - посмотрите на материал стен. Для таких домов использовали, в частности, бетон и металл.

Минус брежневки - повышенные расходы на содержание. Поскольку площадь жилья больше, приходится и больше платить за коммунальные услуги.

Что означает квартира сталинка

Так называемые "сталинки" строились с 30-х годов. Основной параметр, по которому можно определить, что дом именно такой, - это высота потолка. В домах такого типа она составляет от трех метров, иногда - до 3,5 метра. Основная причина того, почему сталинки такие дорогие - они построены качественнее, чем хрущевки или брежневки.

Кроме того, таким домам присуща монументальная архитектура, на них добавлялись декоративные элементы. Сталинки обычно строились для различных советских партийных деятелей, элиты, поэтому выделялись среди остальных построек.

Основной плюс сталинок - это комфорт, поскольку они имеют улучшенные технические характеристики жилья, в частности, высокие потолки. Считается, что чем выше потолок в помещении, тем комфортнее там проживать.

Минусом является то, что за комфорт приходится платить больше: отопление такого помещения стоит примерно на 30% дороже, чем комнаты с более низким потолком. Также использование тепла нерационально, потому что греется и тот воздух, который находится под потолком и остается неиспользованным.

Сталинка, брежневка и хрущевка - где лучше жить и покупать жилье

По словам эксперта, лучше всего покупать жилье в новых домах, а не советских. Новостройки однозначно качественнее и лучше, потому что первое, на что нужно обратить внимание - это коммуникации. В старых зданиях коммуникации обычно изношены на 90%. К примеру, если электропроводке 50 лет, то она уже износилась.

Лучше покупать новостройку - даже если это эконом-класс, то там все равно уже будет пластиковая канализация, насосная группа, которая обеспечивает напор воды и на верхних этажах, тепловой пункт, в котором есть насосы для отопления. В старых домах это все нужно делать, а переделывать всегда дороже, чем строить "с нуля".

Если вы все же нацелились на советскую застройку, то стоит узнать, как понять, что дом сталинка или хрущевка будут комфортными для жизни. Для этого стоит посмотреть на наружные стены.

"По моему мнению, идеальный вариант - бетонный монолитный каркас с заполнением стен кирпичом или керамическими блоками, потому что это натуральный материал, утепленный снаружи минеральной ватой (она также натуральная) и отделанный навесным фасадом, например, из керамической плитки (срок ее эксплуатации может быть до 100 лет)", - объясняет специалист.

справка Валентин Погорелый Сертифицированный архитектор, член Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины, разработчик проектов промышленного и гражданского строительства. Окончил Полтавский Национальный Технический Университет им. Юрия Кондратюка и получил диплом специалиста. В 2008 году основал собственную архитектурную мастерскую ориентированную на разработку промышленных и производственных объектов, а также объектов гражданского назначения. В своей работе сочетает функциональность, минимализм, рациональность и эффективность. Среди реализованных объектов: производственного назначения - зернохранилища, элеваторы, автозаправочные станции, складские комплексы, предприятия по производству бетона, а также гражданского назначения - торговые центры, магазины, кафе, стоматологические клиники, сооружения гражданской защиты.

