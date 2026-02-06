Советские дома имеют определенную этажность не просто так.

Большинство домов, стоящих на улицах постсоветских городов, были построены в период СССР. И можно заметить, что этажность у них, в основном, двух видов - либо пять, либо девять. Конечно, бывают и двух-, и десятиэтажные здания, но реже. Член Национального Союза Архитекторов Украины, архитектор Валентин Погорелый в комментарии УНИАН рассказал, почему в домах 9 этажей и 5, а также какой вариант наиболее удачен для жизни.

Когда начали строить 5-этажки

По словам Погорелого, все зависит от того, о каких именно пятиэтажных домах идет речь. "Сталинки" начали строить в 20-30-х годах XX века. Они кирпичные. А более современные постройки на пять этажей – "хрущевки" (могут быть как кирпичные, так и панельные), возводили, начиная с 50-х годов, когда нужно было быстро и много построить жилья после Второй мировой войны.

Этажность домов, говорит эксперт, устанавливается в соответствии с Государственными строительными нормами. Строительные нормы устанавливали предельную высоту подъема без лифта, что на практике обычно соответствовало пяти этажам (примерно 14-15 метров):

"Хотя в советское время в некоторых "сталинках" был лифт. В таких домах обычно жила партийная элита, поэтому они были намного качественнее, чем "хрущевки".

Архитектор говорит, что ГСН (Государственные строительные нормы – ред.) в основном создают архитекторы-ученые на основе научного анализа. Большинство людей, поднимаясь по лестнице, легко преодолевают расстояние до четвертого этажа, на пятый – силы уже на пределе, а на шестой-седьмой уже трудно подниматься. То есть такую этажность выбрали с учетом физических возможностей человека.

Согласно новым Государственным строительным нормам, сейчас без лифта можно строить здания, имеющие четыре этажа. А пятиэтажку разрешено строить при условии, что пятый этаж будет мансардным и вместе с четвертым будет образовывать двухэтажную квартиру.

Почему в советское время дома строили высотой 9 этажей, а не 10 или 8

Кроме того, Погорелый объяснил, почему в СССР не строили дома выше 9 этажей. По его словам, в СССР первые девятиэтажные дома начали строить в 60-70 годах. Строительство сооружений именно с такой этажностью связано с тем, что появилась возможность – техника и технологии, которые позволили строить высокие сооружения. В частности, в Союзе появились высотные краны:

"Строительство девятиэтажных домов также связано с изменениями ДБН и градостроительного законодательства".

Эксперт говорит, что в проектировании есть понятие "голубая линия" – это линия ограничения максимально допустимой высоты застройки. Там, где она высокая согласно градостроительному законодательству, можно строить высотки, а в других зонах этажность ограничена.

Панельные дома СССР 9 этажей, по мнению Погорелого, принципиально отличаются от пятиэтажек наличием лифта. "А если брать саму конструкцию, фундамент, то в Советском Союзе сооружения строили с большим запасом – к примеру, фундамент пятиэтажки мог выдержать и девять этажей", – отмечает специалист.

Архитектор добавил, что новые дома, построенные на продажу, с такими большими запасами прочности обычно не строят, потому что рассчитывается экономическая целесообразность, и заказчики избегают лишних затрат.

Что лучше – панельные дома СССР 9 этажей или 5 этажей

Погорелый говорит, что учитывая ситуацию, которая сложилась на данный момент, жить однозначно лучше в пятиэтажке.

Он отмечает, что в девятиэтажном доме есть лифт, а это механизм, он ломается и ему требуется техническое обслуживание. Если лифт один, то будут дни, когда жильцы не смогут им воспользоваться, в частности, из-за того, что ему требуется техническое обслуживание. "А если еще принять во внимание отключение электроснабжения или другие факторы, то около 10% времени в целом лифт может не работать. По моему мнению, вообще лучше жить в трехэтажном доме: чем меньше этажей, тем меньше плотность населения в микрорайоне и тем комфортнее там жить", – добавляет эксперт.

справка Валентин Погорелый Сертифицированный архитектор, член Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины, разработчик проектов промышленного и гражданского строительства. Окончил Полтавский Национальный Технический Университет им. Юрия Кондратюка и получил диплом специалиста. В 2008 году основал собственную архитектурную мастерскую ориентированную на разработку промышленных и производственных объектов, а также объектов гражданского назначения. В своей работе сочетает функциональность, минимализм, рациональность и эффективность. Среди реализованных объектов: производственного назначения - зернохранилища, элеваторы, автозаправочные станции, складские комплексы, предприятия по производству бетона, а также гражданского назначения - торговые центры, магазины, кафе, стоматологические клиники, сооружения гражданской защиты.

