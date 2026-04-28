ЕС строит новую экономическую политику: в фокусе – развитие тяжелой промышленности

ЕС делает ставку на промышленность: введены новые требования к государственным закупкам и программам государственной поддержки

Закон ЕС "Industrial Accelerator Act", разработанный для усиления конкуренции с США и Китаем, призван укрепить производство, локализацию и экономическую безопасность Европы. Согласно последним нормативным документам, разработанным в рамках этого проекта, ключевыми инструментами новой промышленной политики ЕС станут поддержка производства, локализация цепочек поставок и упрощение запуска промышленных проектов, пишет Skadden.

Еврокомиссия прямо указывает, что доля промышленности в ВВП ЕС сократилась с 17,4% в 2000 году до 14,3% в 2024 году. То есть цель ЕС – перейти от политики открытого рынка к политике промышленного укрепления. Для Украины, имеющей статус кандидата на вступление в ЕС, важно не остаться лишь поставщиком сырья или рынком сбыта, а стать частью европейских производственных цепочек.

Для Украины эта инициатива важна как сигнал: ЕС все больше рассматривает промышленность не только как сектор экономики, но и как основу безопасности, устойчивости и стратегической автономии. Такой подход является критически важным и для украинской стратегии восстановления.

Новые требования "произведено в ЕС" для государственных закупок и программ государственной поддержки сосредоточены прежде всего на энергоемких отраслях, автомобильном секторе, технологиях с нулевым уровнем выбросов, аккумуляторах, солнечной энергетике и критическом сырье.

Отдельный акцент сделан на стали, цементе, алюминии и транспорте: в государственных закупках не менее 25% стали и 25% алюминия, используемых в строительстве, инфраструктуре и транспорте, должны происходить из ЕС. Для бетона и раствора доля должна составлять не менее 5%.

Фактически ЕС планирует использовать государственные закупки как инструмент поддержки собственной промышленности. Это важно, ведь государственные закупки составляют около 15% ВВП ЕС. Таким образом Брюссель хочет направить значительную часть спроса на продукцию, произведенную внутри европейского рынка.

Еще один важный блок – создание зон ускорения промышленного производства: каждая страна-член ЕС должна определить как минимум одну такую зону. Они должны объединять промышленные проекты в энергоемких секторах, автомобильной отрасли и чистых технологиях. Для Украины это может стать ориентиром в восстановлении промышленных регионов: вместо точечных проектов – создание промышленных кластеров с доступом к энергии, логистике, финансированию и упрощенным разрешительным процедурам.

Документ также предусматривает запуск единого цифрового "окна" для разрешений на промышленные проекты, а также контроль за иностранными инвестициями. В частности, ЕС хочет усилить проверку вложений в стратегические сектора, в том числе аккумуляторы, электромобили, солнечные панели и критическое сырье – эти положения фактически направлены на ограничение чрезмерной зависимости от Китая в стратегических технологиях. Это показывает более широкий тренд: промышленная политика ЕС становится частью экономической безопасности.

Ожидается, что окончательное принятие Industrial Accelerator Act может состояться не ранее середины или конца 2027 года. До этого документ еще будут обсуждать Европейский парламент и Совет ЕС.

