В Евросоюзе заявили о намерении ввести санкции против России одновременно с США

По словам фон дер Ляйен, ЕС "обеспокоен санкциями против российской энергетики".

ЕС готов объединиться с США, чтобы ввести одновременные санкции против президента России Владимира Путина, чтобы подтолкнуть его к мирным переговорам. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы обсудили, как мы можем одновременно ввести европейские и американские санкции, если Путин не сядет за стол переговоров", - сказала она, сообщает Politico.

В настоящее время ЕС планирует свой 18-й пакет санкций против России.

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"Мы в первую очередь обеспокоены санкциями против российской энергетики и иссушением источников финансирования России", - заявила фон дер Ляйен.

Отмечается, что санкции ЕС будут включать ограничения для компаний, связанных с двумя газопроводами Nord Stream между Россией и Германией, а также снижение предельного уровня цен на нефть.

На вопрос о том, чего она ожидает от предстоящих санкций, фон дер Ляйен ответила:

"Так что если американцы решат ввести санкции, то 500 процентов будут включены в этот пакет".

Чиновник Европейской комиссии пояснил, что она не имела в виду включение 500-процентных пошлин в 18-й пакет санкций ЕС, но подчеркнул, что у ЕС есть другие инструменты в его распоряжении.

"Идея заключается в том, чтобы координировать как можно больше. Они не могут быть идентичными", - сказала главный пресс-секретарь фон дер Ляйен Паула Пиньо.

Санкции против РФ

После встречи с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом в понедельник фон дер Ляйен заявила, что она довольна его планами усилить давление на Россию. Двухпартийный законопроект, который он продвигает, предусматривает пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые из стран, которые все еще покупают российское ископаемое топливо и другие продукты.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сообщил, что США уже подготовили санкции против России, поэтому Конгресс и Белый дом готовы их утвердить.

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