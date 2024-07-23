Третий пленум Коммунистической партии усиливает акцент на самообеспечении, но не утоляет страхи относительно слабого потребления или избытка предложения.

Среди героев Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина государственные пропагандисты часто ставят рядом с Мао Цзэдуном. Но на этой неделе в документе, в котором перечислены резолюции, принятые на главной политической встрече партии – пятилетнем третьем пленуме – президент Китая теснее приблизился к Дэн Сяопину. Это бывший верховный лидер, чьи "эпохальные" реформы 1978 года открыли Китай рынку силы.

Аналитик Атлантического совета Вэнь-Ти Сун указал, что такое заявление имело целью успокоить бизнес и потребителей, обеспокоенных направлением развития пошатывающейся экономики Китая. Однако нынешняя четырехдневная встреча не смогла успокоить экономистов, которые надеялись на структурный сдвиг к потреблению, чтобы восстановить слабый спрос, пишет Financial Times.

Отмечается, что окончательный документ содержал 60 подразделений и более 300 предложенных реформ. Однако там мало обязательств по усилению государственного вмешательства для преодоления затянувшегося спада недвижимости, который пошатнул доверие потребителей и инвесторов. Вместо этого Си Цзиньпин объяснил свое видение крупных инвестиций в передовое производство. Этим он отверг беспокойство по поводу увеличения производства в Китае, которое вызывает дефляцию и создает поток экспорта, разжигая напряженность в торговле.

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Итоговый документ третьего пленума 160 раз упоминает термины, связанные с технологиями, талантами, наукой и инновациями. Были некоторые положительные результаты для частного сектора и попыток восстановить финансовый баланс местных органов власти Китая, которые страдают от долгов. Но основной целью Пекина остается "великое омоложение китайской нации", которое хотят достичь путем содействия "научной и технологической самообеспеченности" на фоне "сложной" международной ситуации и геополитической напряженности с США.

"Очевидно, что руководство Китая вполне удовлетворено своей моделью роста, ориентированной на предложение, несмотря на жалобы со стороны остального мира. Си Цзиньпин хочет, чтобы Китай уменьшил свою технологическую зависимость от США и ...повысить производительность", – считает главный экономист Natixis по Азиатско-Тихоокеанскому региону Алисия Гарсия-Эрреро.

Вектор развития Киатю

По словам журналистов, центральный комитет Коммунистической партии обычно использует третий пленум, который происходит каждые пять лет, для объявления важной средне- и долгосрочной политики. Фоном нынешнего конклава является углубление роста Китая. Пекину нужно ежегодно развивать экономику примерно на 4,5-5%, чтобы достичь своей цели "модернизации в китайском стиле" или удвоить доход на душу населения примерно до 25 000 долларов к 2035 году, заявляют китайские ученые. Однако рост во втором квартале упал до 4,7% в годовом исчислении, а МВФ прогнозирует, что в ближайшие годы он упадет до менее 4%.

Китай мог бы поддерживать более высокую производительность, чем в других промышленно развитых экономиках. Для этого нужно сосредотачиваясь на технологиях, инвестициях в инфраструктуру, зеленом переходе и цифровой модернизации гигантского производственного сектора, который составляет почти 28% ВВП, по сравнению с 10,7% у США. Это помогло бы генерировать более высокие темпы роста и преодолеть бремя экономики из-за демографического спада Китая, указано в публикации.

На нынешнем съезде формулировка "решающей роли" касалось поддержки частного сектора Китая. Это предусматривает обеспечение группам частного сектора равного доступа к кредитам и большую роль в исследованиях. В заявлении третьего пленума также предложены меры для согласования фискального несоответствия в доходах и расходах между центральным и местным

Син из Morgan Stanley однако подчеркнул, что документ является "очень общим, и нет четкого графика того, как его реализовать и финансировать". Для международных торговых партнеров Китая, обеспокоенных избыточными промышленными мощностями на рынках, третий пленум был упущенной возможностью: "Прорыва не произошло. Зато мы видим политику, отмеченную осторожностью и последовательностью", – добавил исполнительный директор Немецкой торговой палаты в Восточном Китае Максимилиан Бутек.

Китайская экономика

Ранее УНИАН писал, что Китай удивил,снизив ключевую краткосрочную учетную ставку и базовые ставки кредитования. Пекин пошел на такой шаг, чтобы ускорить рост второй по величине экономики мира.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят новые санкции против китайских организаций, которые поддерживают войну России в Украине. Он намекнул, что под прицелом могут быть китайские банки.

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