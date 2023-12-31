Производственная активность сокращается третий месяц подряд.

В декабре производственная активность в Китае продолжила сокращаться больше, чем ожидалось. Это затмило перспективы восстановление экономики страны и стало основанием для новых стимулирующих мер в новом году. Спад зафиксирован третий месяц подряд, пишет Reuters.

Журналисты отмечают, что официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) упал до 49,0 в декабре с 49,4, что ниже 50-процентной отметки, отделяющей рост от спада.

"Мы должны усилить политическую поддержку, иначе тенденция к замедлению роста продолжится. Падение цен существенно повлияло на доходы компаний, что в дальнейшем сказалось на занятости и доходах людей. Мы можем увидеть замкнутый круг", – заявили экономисты Hwabao Trust.

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К тому же на промышленную активность влияет слабый спрос. Некоторые компании сообщили, что сокращение иностранных заказов и недостаточный внутренний платежеспособный спрос являются основными трудностями. Так, субиндекс новых заказов составил 48,7, сократившись третий месяц подряд. А индекс новых экспортных заказов в декабре составил 45,8, сократившись девятый месяц подряд, пишет издание.

В то же время экономический рост Китая продолжается. Ожидается, что по итогам 2023 года китайская экономика достигнет официальной цели в 5%, и Пекин сохранит этот показатель и в следующем году.

Производство в Китае

Ранее УНИАН писал, что китайский производитель смартфонов Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7 и объявил о планах войти в пятерку ведущих автопроизводителей мира.

Также в декабре китайская компания Nio продемонстрировала новую батарею для электрокаров, которая способна проехать более 1000 км на одном заряде.

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