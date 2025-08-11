Развитие недвижимости в Китае было ключевым источником спроса на железную руду.

Цена на железную руду выросла после того, как китайская консалтинговая компания сообщила, что власти потребовали от нескольких сталелитейных заводов временно приостановить производство в конце августа. Главной присной такого решения стало якобы проблемы с загрязнением воздуха.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы на сталелитейное сырье выросли в Сингапуре на 1,6% после недельного роста на 2,1%. 9 августа компания Mysteel опубликовала отчет, в котором говорится, что некоторые заводы в Таншане, центре сталелитейной промышленности страны, получили уведомления о приостановке производства с 25 августа, чтобы обеспечить чистый воздух во время военного парада 3 сентября.

"Сокращение производства стали, вопреки интуиции, было воспринято как положительный фактор на внутренних рынках, учитывая, что рост цен на сталь и маржи снижают давление на сильно сдерживаемые затраты", - сообщил управляющий директор Navigate Commodities Ltd Атилла Виднелл.

Между тем власти сняли некоторые ограничения на покупку недвижимости в Пекине, что может улучшить спрос на жилье в столице и, как следствие, потребление материалов для производства стали. Развитие недвижимости в Китае было ключевым источником спроса на железную руду, и проблемы в этом секторе, обремененном долгами, оказывали давление на цены.

С начала года цены на железную руду немного выросли. В последние недели широкая кампания против избыточных производственных мощностей в Китае привела к росту цен на промышленные товары и улучшению рентабельности сталелитейных заводов.

Фьючерсы выросли на 1,4% до 103,50 долларов за тонну. Контракты, ценовой курс которых установлен в юанях, в Даляне также выросли, как и сталь в Шанхае. Также на Лондонской бирже металлов цены немного выросли. Медь подорожала на 0,1% до 9774,50 долларов за тонну – это четвертый день роста подряд.

Экономический кризис в Китае - последние новости

Темпы роста экономики Китая в начале 2024 года оказались медленее, чем ожидалось, а в апреле-июне выросла лишь на 4,7% по сравнению с годом ранее.

Пекин снизил ключевую учетную ставку и базовые ставки кредитования, чтобы ускорить рост экономики. Страна находилась на грани дефляции и столкнулась с затяжным кризисом в сфере недвижимости, растущим долгом и плохими настроениями потребителей и бизнеса.

Торговая война, которую развязал президент США Дональд Трамп, оголила слабое место в экономике Китая. В аналитическом отчете Natixis говорится, что если пошлины США останутся на уровне не менее 30%, экспорт в Штаты сократится вдвое, что приведет к потере до 6 миллионов рабочих мест в обрабатывающей промышленности. Если торговая война возобновится в полном объеме, то потери рабочих мест могут возрасти до 9 миллионов.

