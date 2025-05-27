Хронический спад в жилищном строительстве и высокий уровень безработицы среди молодежи сделали Китай более уязвимым перед торговой войной Трампа.

Экономика Китая испытывает трудности, когда Пекину нужно вести торговые переговоры с Вашингтоном. Китайский рынок труда в таких условиях страдает больше всего.

Издание The New York Times пишет, что спад в сфере недвижимости, который усилился во время пандемии Covid-19, уничтожил рабочие места и заставил людей чувствовать себя беднее.

По словам главного экономиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону инвестиционного банка Natixis Алисии Гарсии-Эрреро, по мере того как исчезают возможности трудоустройства в других секторах, возрастает важность сохранения 100 миллионов рабочих мест в обрабатывающей промышленности Китая.

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В аналитическом отчете Natixis говорится, что если пошлины США останутся на нынешнем уровне не менее 30%, экспорт в Штаты сократится вдвое, что приведет к потере до 6 миллионов рабочих мест в обрабатывающей промышленности. Если торговая война возобновится в полном объеме, то потери рабочих мест могут возрасти до 9 миллионов.

В апреле уровень безработицы среди молодежи составил 15,8%, что лучше, чем в предыдущем месяце. Однако ожидается, что этот показатель снова вырастет, когда в этом году на работу придут 12 миллионов новых выпускников колледжей.

В то же время даже те, у кого есть работа, находятся в более шатком положении. Все меньше компаний предлагают полный рабочий день.Такая работа обеспечивает большую гибкость, но она оплачивается хуже и не предоставляет достаточных гарантий и льгот.

При этом промышленность США зависит от редкоземельных металлов и важнейших полезных ископаемых, контролируемых Китаем, а прекращение поставок китайских товаров повышает инфляционный риск и может привести к дефициту продукции.

"Если переговоры сведутся к тому, какая страна сможет выдержать больше экономических трудностей, Китай получит преимущество в "выносливости к торговой войне", - говорит Диана Чойлева, главный экономист Enodo Economics.

По ее словам, Пекин может подавить недовольство из-за потрясений на рынке труда с большей готовностью, чем американские политики могут противостоять гневу из-за пустых магазинов.

Экономический кризис в Китае - послдение новости

Темпы роста экономики Китая в начале 2024 года оказались медленее, чем ожидалось, а в апреле-июне выросла лишь на 4,7% по сравнению с годом ранее.

Китай снизил ключевую учетную ставку и базовые ставки кредитования, чтобы ускорить рост экономики. Страна находилась на грани дефляции и столкнулась с затяжным кризисом в сфере недвижимости, растущим долгом и плохими настроениями потребителей и бизнеса. В третьем квартале 2024 года экономический кризис в Китае продолжился.

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