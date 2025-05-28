Неудачные запуски в начале этого года сорвали десятки рейсов по всей территории США.

Ракета SpaceX Илона Маска вышла из-под контроля во время испытательного полета, что стало третьей неудачей подряд. Как пишет портал Sky News, испытательный полет ракеты Starship компании SpaceX потерпел неудачу уже третий раз подряд.

Ракета начала выходить из-под контроля примерно через 30 минут после запуска из-за утечки топлива, а это означает, что она распалась при возвращении в атмосферу Земли.

"Наши шансы добраться до Индийского океана довольно малы", - сказал комментатор SpaceX во время прямой трансляции.

Видео дня

Отмечается, что компания надеялась на успешную миссию после предыдущих неудач в январе и марте. Но планы запустить серию макетов спутников после старта были отменены, поскольку люк полезной нагрузки не открылся полностью.

"SpaceX надеется, что Starship когда-то будет использоваться для перевозки людей и грузов на Марс, но эта последняя неудача ставит под сомнение амбиции Илона Маска", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что неудачные запуски в начале этого года сорвали десятки рейсов по всей территории США, а проект был приостановлен на два месяца, пока шло расследование.

Также отмечается, что Илон Маск должен был позже рассказать миру о своих амбициях по освоению космоса в речи под названием "Путь к созданию многопланетной жизни", но мероприятие было отложено без объяснений.

Неудачи при запуске ракет Starship

В январе этого года ракета Starship компании SpaceX Илона Маска взорвалась во время седьмого испытательного полета. Это стало первым с 2023 года случаем, когда SpaceX не удалось вывести корабль на заданную траекторию - в ноябре 2023 года SpaceX потеряла корабль примерно через восемь минут после запуска.

Уже в марте восьмой по счету испытательный запуск прототипа космического корабля Starship также закончился неудачей - он взорвался вскоре после старта.

Вас также могут заинтересовать новости: