Попытка заблокировать VPN обернулась хаосом: в РФ 'вышла из строя' платежная система, - СМИ

Проблемы с платежной системой вызвали хаос у некоторых покупателей.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что попытка российских властей заблокировать VPN вызвала масштабный сбой в платежной системе РФ, пишет Reuters.

"Их попытки блокировки просто вызвали масштабный сбой в банковской системе", - отметил Дуров.

Отмечается, что проблемы с платежной системой вызвали хаос для некоторых покупателей. В частности, московское метро было вынуждено временно пропускать людей через турникеты без оплаты, а один из региональных зоопарков просил посетителей расплачиваться наличными.

"Добро пожаловать обратно в Цифровое сопротивление, мои российские братья и сестры. Вся нация сейчас мобилизована, чтобы обойти эти абсурдные ограничения", - добавил Дуров.

1 апреля газета New York Times писала, что новые отключения и блокировки интернета в России могут отрезать россиян от мира и полностью установить контроль Кремля над интернетом в стране.

Ранее, по данным Reuters, сообщалось, что российское правительство готовило радикальное ужесточение ограничений на VPN-сервисы, которые ранее позволяли обходить цензуру.

Также в марте стало известно, что жители России массово искали в Google, как уехать из страны.

